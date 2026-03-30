 Bolivia busca clasificar al Mundial 2026 ante Irak
Deportes

Bolivia busca clasificar al Mundial 2026 tras una ausencia de 32 años

De la mano de Miguel Terceros, la "Verde" enfrenta a Irak este martes 31 de marzo y querrá hacer historia.

Compartir:
Miguel Terceros, la gran figura de los bolivianos
Miguel Terceros, la gran figura de los bolivianos / FOTO: EFE

La última vez que la Selección Nacional de Bolivia clasificó a una Copa del Mundo de la FIFA fue al Mundial Estados Unidos 1994 con una nómina de históricos jugadores como Marco el "Diablo" Etcheverry, Erwin "Platini" Sánchez (autor del único gol de los bolivianos en el Mundial), Carlos Trucco, Julio César Baldivieso y Milton Melgar, todos encabezados por el técnico español Xabier Azkargorta (QEPD).

Han pasado 32 años de una larga sequía donde Bolivia ha tocado el infierno en carne propia por problemas dirigenciales, el retroceso de su liga y en sí de una infraestructura total relacionada al desarrollo futbol. Por años, la Bolivia del "Diablo" Etcheverry ha sido la cenicienta de las eliminatorias mundialistas en la Conmebol.   

Bolivia deja sin Mundial a Surinam y está a un triunfo del gran objetivo

Los bolivianos juegan el martes 31 de marzo por un boleto mundialista tras 32 años de ausencia en las citas de la FIFA.

La era de Marcelo Martins

Muchos años transcurrieron para que Bolivia dejase ser la última selección de la Conmebol y se volvió un clásico la lucha con la selección de Venezuela, hasta el surgimiento de una de las estrellas más importantes de la historia reciente de los bolivianos: Marcelo Martins. De la mano del goleador boliviano, la "Verde" escaló posiciones importantes en el futbol sudamericano. La Bolivia de Martins se ganó el respeto de propios y extraños. En su mejor etapa, vinieron resultados valiosos ante Argentina y Brasil.

El ciclo de Marcelo Martins se cerraba y de forma anticipada decía adiós a la Selección Nacional de Bolivia, que para la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 comenzó su proceso con Gustavo Costa, para pasar la estafeta a Antônio Carlos Zago y cerrar con Óscar Villegas, quien apostó a un proceso de renovación total donde los jóvenes fueron los grandes protagonistas de la "Verde", y en donde no había espacio para el goleador histórico Marcelo Martins.      

Marcelo Martins anuncia su retiro de la selección de Bolivia

El máximo goleador histórico de Bolivia jugará su último partido con la "Verde" ante Uruguay en un duelo programado en el Centenario de Montevideo.

Bolivia a un paso del Mundial 2026

De la Mano de Óscar Villegas (2024 a la actualidad) y con un formato donde había seis boletos directos al Mundial 2026 y el séptimo aspiraba a un repechaje, la selección boliviana de futbol lucho contra viento y marea para poder ingresar a esa histórica séptima plaza.  

La lucha no fue fácil, y en la última fecha de la eliminatoria de la Conmebol, un triunfo histórico sobre Brasil 1-0 en El Alto con gol de Miguel Terceros, de tan solo 21 años, Bolivia lograba de forma agónica el boleto a la repesca intercontinental que se jugaría en México.  

En el repechaje tenía que dar dos pasos para dejar la sequía de 32 años sin llegar a un Mundial, el cual sería su cuarto en toda su historia.

El primero, el pasado viernes 27 de marzo ante Surinam, donde luego de ir perdiendo 0-1, terminó con un 2-1 gracias al penalti de Miguel Terceros, y con ello quedar a un partido del Mundial 2026.

Bolivia vibra entre pantallas gigantes y festejos por el triunfo de la “Verde”

En La Paz, la Alcaldía habilitó un gran escenario en el centro de la ciudad con una pantalla gigante, donde hubo música y danzas folclóricas.

Miguel Terceros, jugador del Santos de Brasil, es la máximo figura de los bolivianos en la actualidad. Anotó el 1-0 ante Brasil que les dio el boleto al repechaje, hizo el gol ante Surinam que los deja ante un triunfo contra Irak para poder llegar al Mundial, además, también marcó en el histórico partido ante Chile en territorio chileno.

Este martes 31 de marzo, Bolivia tiene la última prueba de fuego: Partido ante Irak (21:00 horas de Guatemala), y ese día buscará hacer historia y lograr el boleto al Mundial 2026.

El rival es duro, la historia es complicada, el pronóstico es reservado, pero Bolivia tiene sueños, ilusiones, esperanza, fe, apoyo de toda América, y una camada que querrá entrar en los libros de la historia del futbol boliviano y del futbol mundial.

La cita está a la vuelta de la esquina, y Bolivia con su "Bo-bo-bo, li-li-li, via-via-via" busca conquistar Monterrey, busca conquistar México, busca conquistar el boleto al máximo evento de la FIFA.

Bolivia-Irak y Jamaica-Congo por dos boletos al Mundial 2026

Del duelo entre bolivianos e iraquíes saldrá el último clasificado al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, edición que tendrá 48 participantes.

Repechajes intercontinentales

No.  Partidos  Horario 
1 República Democrática del Congo vs. Jamaica  15:00 horas GT
2 Irak vs. Bolivia  21:00 horas GT

En Portada

Decomisan arsenal y capturan a cuatro hombres en La Democracia, Huehuetenangot
Nacionales

Decomisan arsenal y capturan a cuatro hombres en La Democracia, Huehuetenango

06:18 PM, Mar 29
Marquense derrota a Comunicaciones y sale de la zona del descenso t
Deportes

Marquense derrota a Comunicaciones y sale de la zona del descenso

08:59 PM, Mar 29
Impactante cielo rojizo sorprende a habitantes de Australia Occidentalt
Internacionales

Impactante cielo rojizo sorprende a habitantes de Australia Occidental

02:36 PM, Mar 29
Capturan a hombre que amenazaba con publicar fotos íntimas de una mujert
Nacionales

Capturan a hombre que amenazaba con publicar fotos íntimas de una mujer

04:39 PM, Mar 29
Comunicaciones: Cuatro derrotas al hilo y a dos puntos del descensot
Deportes

Comunicaciones: Cuatro derrotas al hilo y a dos puntos del descenso

09:36 PM, Mar 29

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026Irán#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Israel
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos