Bolivia busca clasificar al Mundial 2026 ante Irak

La última vez que la Selección Nacional de Bolivia clasificó a una Copa del Mundo de la FIFA fue al Mundial Estados Unidos 1994 con una nómina de históricos jugadores como Marco el "Diablo" Etcheverry, Erwin "Platini" Sánchez (autor del único gol de los bolivianos en el Mundial), Carlos Trucco, Julio César Baldivieso y Milton Melgar, todos encabezados por el técnico español Xabier Azkargorta (QEPD).
Han pasado 32 años de una larga sequía donde Bolivia ha tocado el infierno en carne propia por problemas dirigenciales, el retroceso de su liga y en sí de una infraestructura total relacionada al desarrollo futbol. Por años, la Bolivia del "Diablo" Etcheverry ha sido la cenicienta de las eliminatorias mundialistas en la Conmebol.
La era de Marcelo Martins
Muchos años transcurrieron para que Bolivia dejase ser la última selección de la Conmebol y se volvió un clásico la lucha con la selección de Venezuela, hasta el surgimiento de una de las estrellas más importantes de la historia reciente de los bolivianos: Marcelo Martins. De la mano del goleador boliviano, la "Verde" escaló posiciones importantes en el futbol sudamericano. La Bolivia de Martins se ganó el respeto de propios y extraños. En su mejor etapa, vinieron resultados valiosos ante Argentina y Brasil.
El ciclo de Marcelo Martins se cerraba y de forma anticipada decía adiós a la Selección Nacional de Bolivia, que para la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 comenzó su proceso con Gustavo Costa, para pasar la estafeta a Antônio Carlos Zago y cerrar con Óscar Villegas, quien apostó a un proceso de renovación total donde los jóvenes fueron los grandes protagonistas de la "Verde", y en donde no había espacio para el goleador histórico Marcelo Martins.
Bolivia a un paso del Mundial 2026
De la Mano de Óscar Villegas (2024 a la actualidad) y con un formato donde había seis boletos directos al Mundial 2026 y el séptimo aspiraba a un repechaje, la selección boliviana de futbol lucho contra viento y marea para poder ingresar a esa histórica séptima plaza.
La lucha no fue fácil, y en la última fecha de la eliminatoria de la Conmebol, un triunfo histórico sobre Brasil 1-0 en El Alto con gol de Miguel Terceros, de tan solo 21 años, Bolivia lograba de forma agónica el boleto a la repesca intercontinental que se jugaría en México.
En el repechaje tenía que dar dos pasos para dejar la sequía de 32 años sin llegar a un Mundial, el cual sería su cuarto en toda su historia.
El primero, el pasado viernes 27 de marzo ante Surinam, donde luego de ir perdiendo 0-1, terminó con un 2-1 gracias al penalti de Miguel Terceros, y con ello quedar a un partido del Mundial 2026.
Miguel Terceros, jugador del Santos de Brasil, es la máximo figura de los bolivianos en la actualidad. Anotó el 1-0 ante Brasil que les dio el boleto al repechaje, hizo el gol ante Surinam que los deja ante un triunfo contra Irak para poder llegar al Mundial, además, también marcó en el histórico partido ante Chile en territorio chileno.
Este martes 31 de marzo, Bolivia tiene la última prueba de fuego: Partido ante Irak (21:00 horas de Guatemala), y ese día buscará hacer historia y lograr el boleto al Mundial 2026.
El rival es duro, la historia es complicada, el pronóstico es reservado, pero Bolivia tiene sueños, ilusiones, esperanza, fe, apoyo de toda América, y una camada que querrá entrar en los libros de la historia del futbol boliviano y del futbol mundial.
La cita está a la vuelta de la esquina, y Bolivia con su "Bo-bo-bo, li-li-li, via-via-via" busca conquistar Monterrey, busca conquistar México, busca conquistar el boleto al máximo evento de la FIFA.
Repechajes intercontinentales
|No.
|Partidos
|Horario
|1
|República Democrática del Congo vs. Jamaica
|15:00 horas GT
|2
|Irak vs. Bolivia
|21:00 horas GT