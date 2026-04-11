 Guatemalteco Matt Evans debuta en la MLS con LAFC
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Matt Evans hace asistencia de gol en debut en la MLS

El jugador guatemalteco salió de titular en el Providence Park, pero su equipo, LAFC, perdió el duelo.

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Once de gala de LAFC, donde estuvo en guatemalteco Matt Evans
Once de gala de LAFC, donde estuvo en guatemalteco Matt Evans / FOTO: @LAFC

El guatemalteco Matthew Evans, de tan solo 19 años de edad, debutó este sábado 11 de abril en la Major League Soccer (MLS), liga en la cual Carlos Ruiz dejó un gran legado. El debut del legionario incluyó una asistencia para un golazo de Jude Terry que igualó las acciones momentáneamente entre Timbers y LAFC (Los Angeles F. C.).

En el Providence Park de la ciudad de Portland, Oregón, Estados Unidos, Matt Evans vio como su sueño de niño se convertía en realidad, al ser parte del once de LAFC al recibir la confianza de su técnico, el canadiense Marc Dos Santos.

El centrocampista Matt Evans estuvo dentro del terreno de juego un total de 57 minutos cuando fue sustituido por Marc Dos Santos, quien lo retiró del campo para darle espacio a Marco Delgado.

Matt Evans debutó en Concachampions con el LAFC

El seleccionado guatemalteco Matt Evans sumó sus primeros minutos con LAFC en el triunfo 1-6 ante Real España por la Copa de Campeones de Concacaf.

Debut y asistencia

En sus primeros minutos en el máximo circuito del balompié estadounidense, el guatemalteco lució bien, y eso le sumó puntos ante la vista de su entrenador.   

Cuando el partido lo ganaba Timbers con anotación de Kristoffer Velde (32), apareció una triangular en la cual tuvo participación Matt Evans que terminó por asistir a Jude Terry para que éste marcara un golazo cuando se jugaba el minuto 49.

El partido llegó a su recta final, y el empate 1-1 era un premio justo para el equipo del guatemalteco, pero en tiempo de adición, 90+6, apareció Kevin Kelsy para anotar el 2-1 que terminó por darle el triunfo a los de casa, y producir una dolorosa derrota en el campamento de Matt Evans.

Pese al resultado, LAFC tienen 16 unidades y están peleando el liderato de la Conferencia Oeste. 

Guatemaltecos en la MLS

Matt Evans se suma al listado de guatemaltecos que han tenido participación en algún equipo del máximo circuito de la MLS a lo largo de su historia.

El primer jugador en ser parte de la Major League Soccer fue Jorge Rodas en 1966 con el San José Clash, hoy San José Earthquakes.

  • Jorge Rodas en 1996 con San Jose Clash
  • Martín Machón en 1997 con LA Galaxy
  • Carlos Ruiz en el 2002 con LA Galaxy
  • Fredy García en 2002 con Columbus Crew
  • Guillermo Ramírez en 2005 con LA Galaxy
  • Gustavo Cabrera en 2005 con Real Salt Lake
  • Mario Rodríguez en 2005 con Columbus Crew
  • Marco Pappa en 2008 con Chicago Fire
  • Nicholas Hagen en 2024 Columbus Crew
  • Olger Escobar en 2025 con Montréal
  • Matt Evans en 2026 con LAFC 

Además, Aaron Herrera, Rubio Rubín, Arquimides Ordóñez y Moisés Hernández.

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