Resultado entre Marquense y Mictlán por el Clausura 2026

En el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, el Deportivo Marquense recibió esta noche a los "Conejos" del Atlético Mictlán, ambos equipos en búsqueda de su permanencia en la Liga Nacional, en un duelo que marca la continuidad de la fecha 19 del Torneo Clausura 2026.
Los primeros 45 minutos fueron de dominio total por parte de los locales. Anularon a su rival, no le dieron espacio, y por consecuencia, no tuvieron oportunidades de gol. Por su parte, los "Leones Amarillos del Occidente" tuvieron en Diego Casas y Miguel Escobar a sus mejores jugadores en la ofensiva, aunque el gol fue de Dylan Flores.
El mediocentro ofensivo costarricense, Dylan Flore, aprovechó una jugada al 33 y terminó abriendo el marcador a favor de los dirigidos por Omar Arellano. Fue un desahogo para toda la afición local ya que en ese momento eran tres puntos de oro que empezaba a ganar el cuadro occidental.
El partido quedó sentenciado al 66 con un golazo del futbolista uruguayo Diego Casas, quien no pierde paso al goleador del Clausura 2026, el argentino Nicolás Martínez del Deportivo Mixco.
Casas repetía al 84 y colocaba el 3-0. Era su gol número 12 del Clausura 2026 y quedaba a uno de empatarle a Martínez en la lucha por el título de goleo.
Con este triunfo, Marquense está dentro de la zona de clasificación a cuartos de final y en el tema acumulado, es octavo con 50 puntos y sigue luchando por la permanencia en Liga Nacional.
Fecha 19 del Torneo Clausura 2026
- Comunicaciones 1-0 Aurora: Agustín Vuletich
- Mixco 3-1 Xelajú: Nicolás Martínez, Kennedy Rocha y Fernando Arce / Harim Quezada
- Antigua 1-0 Municipal: Agustín Maziero
- Marquense 3-0 Mictlán: Dylan Flores y Diego Casas (doblete)
- Cobán Imperial vs. Guastatoya, domingo 12 de abril a las 14:00 horas
- Achuapa vs. Malacateco, domingo 12 de abril a las 16:00 horas