El Bayern puede ser campeón de la Bundesliga este domingo

El Bayern Múnich está a las puertas de una nueva consagración en la Bundesliga. Tras la reciente derrota del Borussia Dortmund, el conjunto bávaro quedó a solo un paso de asegurar matemáticamente el título cuando aún restan cinco jornadas por disputarse. El margen de error es prácticamente inexistente para sus perseguidores, mientras que el líder depende de sí mismo para sellar la conquista.
El tropiezo del Dortmund se produjo en su visita al Hoffenheim, en un duelo cargado de emociones. El conjunto local se adelantó gracias a Andrej Kramarić, mientras que los aurinegros reaccionaron en el tramo final e igualaron con un tanto de Sehrou Guirassy, su máximo goleador. Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, un penal en tiempo añadido permitió nuevamente a Kramarić firmar su doblete y decretar el 2-1 definitivo.
Lo que necesita el Bayern para ser campeón
Este resultado dejó al Bayern con una ventaja de 12 puntos sobre el Dortmund, con 15 unidades todavía en juego. Más allá de la diferencia numérica, la abismal distancia en la diferencia de goles —un contundente +48 para los bávaros— hace prácticamente imposible cualquier intento de remontada. Incluso en el escenario más adverso, el equipo dirigido por Vincent Kompany tiene el título al alcance de la mano.
De este modo, el Bayern podría proclamarse campeón este mismo domingo si logra al menos un empate en casa frente al Stuttgart, actual tercer clasificado del torneo. Todo apunta a que el gigante alemán volverá a reinar en su liga, consolidando una vez más su dominio en el fútbol germano y ratificando una temporada marcada por la regularidad y la contundencia.