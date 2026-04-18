 Koke: "Así es la vida, duele, pero hay que seguir"
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Koke Resurrección: "Así es la vida, duele, pero hay que seguir"

Por su parte, Marcos Llorente dijo tras la final perdida: "Hemos regalado la primera parte".

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Koke Resurrección, jugador del Atlético Madrid
Koke Resurrección, jugador del Atlético Madrid / FOTO: EFE

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras la derrota en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en la tanda de penaltis, que su equipo fue "a remolque todo el partido", lamentó las ocasiones falladas después del 2-2 y asumió que "así es la vida, es el fútbol, duele y a seguir".

"Hemos ido a remolque todo el partido, hemos empezado en segundos perdiendo, el equipo ha hecho el empate y en jugada afortunada ha venido el penalti por mala suerte. Hemos marcado el golazo de Julián y hemos tenido un par de ocasiones antes de terminar los 90 minutos que, de haberlas metido, hubiese cambiado todo", explicó a las televisiones con derechos, ‘Movistar’ y ‘TVE’, al término del partido en Sevilla.

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En una dramática tanda de penales, el equipo txuri-urdin se impuso a los colchoneros, y conquistan el cuarto título de Copa del Rey de su historia.

"Darle la enhorabuena a la Real, así es la vida, duele, pero hay que seguir", remarcó el futbolista, que señaló que "el equipo ha hecho todo para llevarse el partido, ha atacado y lo ha intentado en todo momento".

Koke no sabe "si es el resultado más justo". "Al final, es el que es. La contundencia, los penaltis, una noche dura. Agradecer a toda nuestra gente que ha viajado, a la gente que no ha podido entrar en el estadio, que nos ha visto desde el Metropolitano, desde su casa... Lo hemos intentado todo, nos hemos dejado el alma y no ha podido ser", dijo.

Marcos Llorente fue autocrítico   

Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, lamentó este sábado, tras la derrota en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, que su equipo ha "regalado la primera parte" y ha "salido mal al partido", pero miró hacia adelante para levantarse rumbo a las semifinales de la Liga de Campeones con el Arsenal.

"Hemos salido mal al partido, hemos regalado la primera parte. En partidos como estos, luego te cuesta mucho. La segunda parte ha sido otra historia. El equipo ha sabido jugarlo mejor y hemos conseguido ese empate. Al final, cuando llegas a los penaltis puede pasar cualquier cosa y se lo han llevado ellos", valoró en declaraciones a ‘TVE’.

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Al Atlético, según él, le ha faltado "meter" las ocasiones que han tenido. "Ha habido un par muy, muy claras. Si no estás efectivo, pues eso, no llegan los goles y al final llegas a los penaltis, que ya sabes que puede pasar cualquier cosa. Han empezado bien la tanda y se la han llevado", apuntó.

"Así es la vida, es el fútbol. No se puede ganar siempre. Cuando pierdes, tienes rápido otras competiciones en tres días, luego viene la Champions en dos semanas. No hay tiempo para pensar las cosas. Estamos jodidos, está claro, pero hay que levantarse, que viene lo bueno", añadió.

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Marcos Llorente, jugador del Atlético Madrid - EFE

*Información EFE.

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