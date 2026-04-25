 York City-Rochdale, el ascenso más increíble de la historia
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York City-Rochdale, el ascenso más increíble de la historia

El ascenso más inverosímil de la historia: De la locura del Rochdale al éxtasis del York en el minuto 103.

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York City logró su ascenso de la National League al futbol profesional de Inglaterra
York City logró su ascenso de la National League al futbol profesional de Inglaterra / FOTO: Tom Poole / York City

La National League (quinta división inglesa) ha dejado uno de los desenlaces más inverosímiles de la historia del futbol. El York City consiguió el ascenso al futbol profesional con un gol en el minuto 103, después de que el Rochdale se pensara que con su gol en el 95 conseguía la victoria y produjese una invasión de campo para celebrar una promoción que no se cumplió.

Por mucho que fuera una división semiprofesional, este partido era uno de los más esperados en el fin de semana inglés. York y Rochdale han hecho temporadas prácticamente impolutas y llegaban a este duelo con 107 y 105 puntos respectivamente. El azar del destino quiso que se enfrentaran en la última jornada y con un solo puesto para ascender el juego. El líder sube a League Two, el segundo va a 'playoff'.

El MK Dons de Méndez-Laing logra el ascenso a la League One

Nathaniel Méndez-Laing brilló con gol incluido en la victoria del MK Dons (3-0) que selló el ascenso a la League One, siendo figura en el partido más importante de la temporada.

Gol de Rochdale y parecía su ascenso

Tras 93 minutos, el Rochdale, con un cabezazo de Emmanuel Dieseruvwe marcó el gol para los locales. Locura. Invasión de campo, aficionados correteando por el césped y el partido parado durante varios minutos. Incluso hubo dudas de si se reanudaría.

Gol de York City y un ascenso de locura

Pero aún quedaba tiempo por jugar, al menos unos seis minutos, calculó el colegiado una vez que se despejó el terreno de juego y se pudo continuar. Cuando el marcador mostrar el 105 y tras una jugada con varios rebotes en el área, Josh Stones empujó la pelota y un defensa consiguió despejarla ¿En la línea o ya dentro de la portería?

El árbitro miró a su reloj y determinó que había sido gol. Ahora la alegría cambiaba de bando. Era el York City el que celebraba un ascenso que ahora sí que no se le escapó. Sus jugadores levantaron el título de liga en el césped, mientras los aficionados del Rochdale apuntan ya en sus calendarios el playoff de ascenso que tendrán que jugar y en el que tendrán que demostrar su dominio durante la temporada regular.

Stuart Maynard, técnico del York, les bendijo. "Espero que suban, es criminal que un equipo en esta liga pueda llegar a los 100 puntos y no subir".

*Información EFE.

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