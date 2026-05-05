Presentan cargos formales contra el golfista Tiger Woods

El reconocido golfista estadounidense Tiger Woods enfrenta un proceso legal tras la presentación formal de cargos por conducir bajo la influencia de sustancias. La Fiscalía del condado de Martin, en Florida, dio a conocer los señalamientos durante una audiencia celebrada en un tribunal de Stuart, a la cual el deportista no asistió. Este caso ha generado atención mediática, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la relevancia internacional de Woods en el mundo del deporte.
Los hechos se remontan al 27 de marzo, cuando el golfista fue detenido en la localidad de Jupiter después de que agentes policiales observaran signos evidentes de deterioro físico. Según los informes, Woods presentaba sudoración excesiva y un comportamiento letárgico al momento de su arresto. Durante la inspección, las autoridades encontraron en su poder dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide. Aunque el deportista no dio positivo en una prueba de alcoholemia, se negó a someterse a un análisis de orina, lo que derivó en la acusación formal por conducir bajo la influencia de drogas.
Los cargos que enfrenta Tiger Woods
En la audiencia inicial, los fiscales detallaron los cargos y establecieron el calendario del proceso judicial. La próxima comparecencia ha sido programada para el 12 de mayo, fecha en la que se evaluará si el caso continúa su curso o si ambas partes alcanzan un acuerdo de culpabilidad. Por su parte, Woods se ha declarado inocente y, según su equipo legal, se encuentra fuera de Estados Unidos, con planes de regresar en los próximos días.
Este episodio ocurre en un momento delicado para la carrera del golfista, quien ha estado alejado de la competencia desde 2024 debido a múltiples problemas físicos, incluyendo una lesión en el tendón de Aquiles y varias cirugías de espalda. A pesar de haber considerado un posible regreso en el Masters de Augusta, su situación personal y legal podría influir significativamente en su futuro profesional. Mientras tanto, la atención permanece centrada en el desarrollo del caso y en las decisiones que se tomen en las próximas semanas.