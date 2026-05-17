 ¡Insólito! Neymar es sustituido por error arbitral
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VIDEO. ¡Insólito! Neymar es sustituido por error arbitral

El futbolista brasileño Neymar vivió un momento atípico al ser sustituido por un error en la papeleta de cambio del cuarto árbitro durante el Santos-Coritiba.

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Neymar fue sustituido por error en un partido entre Santos y Coritiba - Captura de pantalla
Neymar fue sustituido por error en un partido entre Santos y Coritiba / FOTO: Captura de pantalla

Neymar vivió un insólito y polémico episodio este domingo en el fútbol brasileño, en medio de un ambiente cargado de tensión deportiva y emocional. El astro del Santos FC fue titular en el encuentro ante el Coritiba FC, correspondiente a la fecha 16 del Brasileirao, en un partido que rápidamente se tornó cuesta arriba para el equipo paulista.

El duelo, disputado en São Paulo, se convirtió en una pesadilla para el conjunto del "Peixe", que terminó el primer tiempo perdiendo 0-3 ante un Coritiba muy superior. La frustración en las tribunas creció con el paso de los minutos y los abucheos e insultos se hicieron presentes, reflejando el mal momento del equipo, que además se acerca peligrosamente a la zona de descenso con este resultado adverso.

Neymar vive momento insólito

Sin embargo, el hecho más insólito llegó con una confusión arbitral sin precedentes. Neymar debió salir momentáneamente del campo por un dolor en la pierna, pero el cuarto árbitro autorizó por error el ingreso de Robinho Júnior en su lugar. Aunque la equivocación fue detectada, la decisión no pudo revertirse: el cambio ya había sido registrado y Neymar no pudo volver al terreno de juego, recibiendo incluso una amonestación al intentar reclamar la situación mostrando la papeleta de sustitución a las cámaras.

Como si fuera poco, el encuentro se dio en un contexto emocional delicado para el delantero, quien antes del partido rompió en llanto durante el himno nacional de Brasil, a la espera de la convocatoria de Carlo Ancelotti. La lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 está próxima a anunciarse, y la presencia de Neymar sigue siendo una incógnita en medio de su irregular presente deportivo.

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Neymar, futbolista del Santos FC de Brasil - Agencia EFE

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