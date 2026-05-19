PNC es subcampeón del Mundial de Policías y Bomberos

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala logró una destacada participación internacional al obtener el segundo lugar en el Mundial de Policías y Bomberos, un torneo que reunió a representativos de distintas fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia. El certamen se disputó recientemente en el estado de Michoacán, México, donde el conjunto guatemalteco demostró un alto nivel competitivo a lo largo de la competición.
En la gran final, la selección de fútbol de la PNC se enfrentó al combinado local en el Estadio Morelos, ubicado en Morelia, Michoacán. En un partido disputado, el equipo guatemalteco cayó por marcador de 2-0, resultado que le otorgó el subcampeonato del torneo mundial. A pesar de la derrota, el desempeño del conjunto fue ampliamente reconocido por su disciplina y entrega durante todo el campeonato.
Reconocen a los elementos de la PNC de Guatemala
A su regreso al país, el Director General Adjunto de la PNC, Héctor González Prera, recibió al equipo y entregó un reconocimiento especial a los jugadores por su destacada participación. Durante el acto, resaltó el esfuerzo realizado por la selección policial y felicitó a sus integrantes por haber representado dignamente a la institución y al país en una competencia internacional de alto nivel.
Asimismo, González Prera exhortó a los deportistas a continuar fortaleciendo el trabajo en equipo, tanto en el ámbito deportivo como en el ejercicio de sus funciones policiales.
También destacó que este logro sirve de ejemplo para otros atletas de la institución que participan en distintas disciplinas deportivas, promoviendo la disciplina, el compromiso y la unidad dentro de la Policía Nacional Civil.