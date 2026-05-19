Enrique Riquelme buscaría la presidencia del Real Madrid

El panorama electoral del Real Madrid comienza a tomar forma tras la reciente aparición del empresario español Enrique Riquelme como posible aspirante a la presidencia del club. El presidente del grupo Cox ha confirmado que en los próximos dos o tres días decidirá si finalmente presenta su candidatura, en un contexto marcado por la expectación y el corto margen de tiempo establecido para formalizar las propuestas. Sus declaraciones han reavivado el debate sobre el futuro liderazgo de la entidad blanca.
Riquelme ha asegurado públicamente que cuenta con el aval bancario necesario para competir en el proceso electoral, uno de los requisitos fundamentales para poder optar a la presidencia. Según explicó, dispone de los 187 millones de euros exigidos, equivalentes al 15 % del presupuesto del club, lo que refuerza la seriedad de su posible candidatura. Además, subrayó que su intención no es participar simbólicamente, sino impulsar un proyecto sólido y de largo plazo para el futuro del Real Madrid.
Días claves en el Real Madrid
El empresario, de 37 años, destacó también su experiencia en el ámbito internacional, especialmente en el sector de la energía solar, con proyectos en Europa, América y Oriente Medio. Su perfil emprendedor y su presencia en mercados globales han sido parte de su argumento para presentarse como una alternativa viable en la gestión de una institución de la magnitud del Real Madrid. En este sentido, ha insistido en que su proyecto buscaría combinar estabilidad económica e innovación institucional.
El proceso electoral se desarrolla tras la convocatoria realizada por el actual presidente, Florentino Pérez, quien abrió oficialmente la carrera por la presidencia del club. Los aspirantes disponen de un plazo limitado para presentar sus candidaturas, lo que ha acelerado las decisiones en torno a posibles competidores. En los próximos días se espera conocer si Riquelme entra finalmente en la contienda o si el escenario electoral se mantiene sin su participación.