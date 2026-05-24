Municipal: José Morales dedica título y gol a su mamá

El defensor guatemalteco de Municipal, José Morales se bañó de gloria deportiva anoche en el estadio Mario Camposeco, ya que con su golazo de pierna zurda, el "Caballo" culminó al 57 una remontada de 1-2 tras el gol de Manuel Romero. Y sí, quien debía remontar en la final eran los "Superchivos" del Xelajú, pero ya en el duelo, los "Rojos" comenzaron a perder 1-0 en 14 minutos de juego, pero con autogol de Manuel Romero y un golazo de Morales el "Escarlata" ganó 1-2 y con un global de 2-6 terminó siendo el campeón del Torneo Clausura 2026.
Tras el partido, Emisoras Unidas de Guatemala tuvo la oportunidad de entrevistar a José Morales, quien habló de los detalles que los llevaron al título y en especial, lo que significó para él dicha final.
"Me siento muy contento con todo el grupo, la verdad se ha formado una linda familia. Nos dimos todos para adelante y es el fruto de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, porque nos ha tocado sufrir, y Dios nos da una alegría y somos bendecidos#, expresó José Morales.
El "Caballo" Morales agregó: "Soy un bendecido, porque Dios me da la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Disputar una final es un privilegio, y me siento muy afortunado con la vida y agradecido con Dios".
Dedicatoria especial
Al hablar del apoyo familiar, José Morales no dudó en mencionar a su familia, quien ha estado con él en los momentos más difíciles de su carrera y de su vida. En ese sentido, recordó el momento que actualmente vive.
"Mientras yo venía a jugar una final, mi mamá estaba en una cirugía, y lo único que me pidió fue la copa, y gracias a Dios le pude cumplir, y dedicarle este gol que es para ella", confesó José Morales.
Morales también se refirió a su hija y a su esposa. "Tengo una hija hermosa, la madre de mi hija ha sido espectacular y ejemplar. No hubiera podido tener una mejor madre mi hija".
Por último, José Morales reflexionó: "La familia siempre es un pilar importante. Este torneo ha sido de muchas críticas, les han faltado el respeto, y creo que me han aguantado. Hoy poderles dar esa copa es satisfactorio".