Acevedo: "Fuimos el mejor equipo a lo largo del torneo"

El técnico nicaragüense Mario Acevedo escribió una página dorada en la historia de CSD Municipal al conquistar el título número 33 del club escarlata. Tras la obtención del campeonato, Acevedo destacó el esfuerzo colectivo y el compromiso de sus jugadores durante toda la temporada. "Contento, se ve el reflejo de los jóvenes y del equipo. Trabajaron muy fuerte durante todo el año y fuimos el mejor equipo a lo largo del torneo. Entonces, esto es solo el reflejo del trabajo realizado día a día", expresó el estratega, visiblemente emocionado por alcanzar el objetivo.
El entrenador también resaltó la fortaleza mental que mostró el plantel, especialmente después de haber perdido dos finales consecutivas antes de alcanzar la gloria. Para Acevedo, el título es la recompensa a un proceso respaldado tanto por la directiva como por los futbolistas. "Es parte del proceso también, pero supimos tener carácter en el momento preciso y cerramos muy bien. Los números ahí están; son más que el reflejo de lo que se hizo durante todo el año. Estoy muy contento porque el equipo se lo merecía", afirmó el técnico, quien logró consolidar un proyecto competitivo y constante.
Acevedo habló de la superioridad de Municipal
Además, Acevedo hizo énfasis en el dominio que mostró Municipal durante la campaña, señalando que las estadísticas respaldan el rendimiento del equipo. "Considero que en el torneo pasado fuimos el equipo más goleador, el que menos goles recibió y el que más puntos consiguió. El club tenía 25 años de no lograr una cantidad de puntos tan alta. Entonces, sabemos cómo fue la final: nos llegaron dos veces al arco y así es el fútbol", comentó. El estratega también recordó las oportunidades desperdiciadas en finales anteriores, asegurando que su equipo merecía levantar el trofeo desde torneos atrás.
Este campeonato representa el segundo título en la carrera de Mario Acevedo como director técnico. El primero lo consiguió con Santa Lucía Cotzumalguapa en el Clausura 2021, cuando derrotó a Comunicaciones FC en la final. Ahora, el entrenador suma un nuevo logro a su trayectoria al conducir a Municipal nuevamente a la cima del fútbol guatemalteco y devolverle la ilusión a una de las aficiones más exigentes del país.