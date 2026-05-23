 Municipal, el equipo con más trofeos de Liga Nacional
Deportes

Liga Nacional: Municipal 33, Comunicaciones 32

Esta noche se desempató la lucha por ser el equipo más ganador de trofeos de Liga Nacional de Guatemala.

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Municipal logró esta noche la copa 33 en Quetzaltenango
Municipal logró esta noche la copa 33 en Quetzaltenango / FOTO: @Rojos_Municipal

Comunicaciones no disputó la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, pero con el triunfo global de Municipal sobre Xelajú, el equipo de los "Albos" también salió perdiendo en la definición del título mayor del futbol guatemalteco, la razón, su archirrival, nuevamente toma la delantera en el podio de los campeones del máximo circuito del balompié nacional.

Desde hace dos años existía igualdad

Tras dos años (cuatro torneos cortos) en los cuales Municipal logró disputar tres finales, perdiendo dos ante Antigua G. F. C., por fin el "Mimado de la Afición" rompió la igualdad y esta noche queda en lo más alto de la tabla de campeones de Liga Nacional ocupando en solitario esa primera posición con 33 copas.

Ahora, el segundo lugar le corresponde a Comunicaciones con 32, y el tercer equipo más ganador es el Aurora; Xelajú ocupa una casilla debajo de los "Aurinegros", es decir, son cuartos en la tabla histórica de los campeones de Liga Nacional.  

Municipal es campeón y logra la copa 33 en Quetzaltenango

El “Mimado de la Afición” celebra en casa ajena, y tras dos finales consecutivas perdidas, hoy disfruta la gloria deportiva.

La lucha desde la copa 30

En el Clausura 2017, Municipal venció en la final a Deportivo Guastatoya y lograba la copa de la Liga Nacional número 30 en su historia e igualaba a Comunicaciones. Para el Apertura 2019, los "Rojos" son campeones ante Antigua y pasaba a comandar la tabla de los más ganadores con 31, pero el "Albo" lo igualaba en el Apertura 2022 en la final donde derrotaron a Municipal.

Luego, los "Cremas" llegaron primero a obtener la copa 32 de su historia durante el Apertura 2023, pero seis meses después, los "Rojos" los volvían a igualar cuando ganaron el Clausura 2024.

Dos años después de conseguir la copa 32, Municipal vuelve a ser campeón nacional y suma su trofeo número 33, para nuevamente tomar la delantera como el equipo más ganador de Ligas Nacionales.   

Podio de campeones de Liga Nacional

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Municipal es el equipo más ganador de trofeos de Liga Nacional - EU Digital

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