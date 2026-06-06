La posible alineación de Ecuador para enfrentar a Guatemala

La selección de Ecuador afrontará este domingo un importante compromiso amistoso frente a Guatemala en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, en un encuentro que servirá como la última prueba para el conjunto sudamericano antes de su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece llega a este partido con la misión de consolidar su esquema de juego y ultimar detalles de cara al estreno mundialista, programado para el próximo 14 de junio frente a Costa de Marfil, dentro del Grupo E del torneo.
Última prueba de Ecuador previo al Mundial
Ecuador aterriza en este compromiso respaldado por una destacada campaña en las eliminatorias sudamericanas, donde finalizó en la segunda posición de la clasificación, logrando su mejor desempeño en una fase eliminatoria desde el camino rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.
Entre las principales novedades para este encuentro destaca la presencia de los defensores Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes se incorporaron recientemente a la concentración ecuatoriana tras culminar su participación en el fútbol europeo. Pacho llega con la confianza de haberse proclamado campeón de la Liga de Campeones de Europa con el París Saint-Germain, mientras que Hincapié continúa consolidándose como una de las piezas más importantes de la zaga tricolor.
Para este amistoso, Beccacece apostaría por una alineación equilibrada que combina experiencia, talento y juventud. En la portería estaría Hernán Galíndez, respaldado por una línea defensiva conformada por Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho y Pervis Estupiñán. En el mediocampo, la responsabilidad recaería sobre Moisés Caicedo y Alan Franco, acompañados por el joven Kendry Páez, una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano. Mientras tanto, el ataque estaría integrado por Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento y el capitán Enner Valencia, máximo referente ofensivo del combinado nacional.
Posible alineación de Ecuador
- Posible once: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento y Enner Valencia.
- Director técnico: Sebastián Beccacece (Argentina).