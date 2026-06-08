Vinícius Júnior en Fortnite: skins exclusivas para Mundial

Fortnite continúa ampliando su universo con figuras reconocidas de la cultura popular, el cine, la música y el deporte. Ahora, Epic Games ha confirmado la llegada de Vinícius Júnior, una de las máximas estrellas del fútbol mundial, quien debutará oficialmente dentro del videojuego con una colección de contenido especial inspirada en el Mundial 2026.
La incorporación del delantero brasileño no solo representa un nuevo acercamiento entre el fútbol y los videojuegos, sino que también marca un hito para los aficionados del Real Madrid, ya que se convierte en el primer futbolista del club merengue en contar con una skin oficial dentro del exitoso battle royale.
Dos versiones de Vinícius Júnior para los jugadores
Epic Games apostó por ofrecer dos versiones distintas del atacante brasileño. La primera está inspirada en los colores de la selección de Brasil, con una apariencia claramente relacionada con el fútbol y con el torneo mundialista que comenzará el próximo 11 de junio.
La segunda skin presenta una imagen completamente diferente. Se trata de un atuendo urbano y moderno, acompañado de gafas de sol y accesorios que reflejan la personalidad del futbolista fuera de las canchas.
Ambos diseños fueron revelados tras la actualización más reciente del juego y estarán disponibles para los jugadores a partir del 11 de junio en la tienda oficial de Fortnite.
Objetos exclusivos acompañarán el lanzamiento
Además de las dos skins, el paquete de Vinícius Júnior incluirá diversos artículos cosméticos que permitirán a los jugadores personalizar aún más su experiencia dentro del juego.
Entre los objetos confirmados se encuentran mochilas temáticas, herramientas de recolección conocidas como picos y emotes o bailes exclusivos inspirados en el futbolista brasileño.
Aunque Epic Games todavía no ha revelado los precios oficiales, se espera que los objetos puedan adquirirse tanto de manera individual como en un paquete completo para los coleccionistas.
El primer jugador del Real Madrid en Fortnite
La llegada de Vinícius Júnior supone un acontecimiento especial para los seguidores del Real Madrid. A pesar de las numerosas colaboraciones deportivas que ha realizado Fortnite durante los últimos años, ningún jugador del club español había sido representado oficialmente dentro del videojuego.
Sin embargo, los fanáticos que esperaban verlo con la camiseta blanca tendrán que conformarse con una versión inspirada en Brasil, ya que el acuerdo no contempla el uso de la equipación oficial del conjunto madridista.
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La decisión responde a que el contenido forma parte de la campaña especial relacionada con el Mundial 2026 y no de una colaboración directa con el club.
Fortnite y su relación con las estrellas del fútbol
Vinícius Júnior se suma a una lista cada vez más extensa de futbolistas que han llegado al universo de Fortnite.
Uno de los primeros en aparecer fue Neymar Jr., quien protagonizó una de las colaboraciones más exitosas del juego en 2021. Posteriormente se incorporaron figuras como Lionel Messi, Harry Kane y Marco Reus, ampliando la presencia del fútbol dentro de la plataforma.
A diferencia de otros videojuegos deportivos, las skins en Fortnite no ofrecen ventajas competitivas. Todos los personajes poseen exactamente las mismas capacidades dentro de las partidas y las diferencias son únicamente visuales.
Un lanzamiento estratégico rumbo al Mundial
La llegada del brasileño coincide con el inicio del Mundial 2026, una competición histórica que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y que contará por primera vez con la participación de 48 selecciones.
Epic Games suele aprovechar grandes acontecimientos internacionales para desarrollar contenido temático y conectar con millones de aficionados alrededor del mundo. La incorporación de Vinícius Júnior parece formar parte de esa estrategia.
Aunque la compañía aún no ha anunciado un evento específico dedicado al Mundial dentro del juego, muchos jugadores consideran que la presencia de una figura tan mediática podría ser el primer paso para futuras actividades relacionadas con el torneo.
Fortnite, mucho más que un videojuego
Lo que comenzó en 2017 como un battle royale se ha transformado en una de las plataformas de entretenimiento más importantes del mundo.
Actualmente, Fortnite reúne en un mismo espacio a personajes de franquicias como Marvel, Star Wars, Dragon Ball, DC Comics y grandes estrellas de la música como Ariana Grande, Travis Scott y Billie Eilish.
La llegada de Vinícius Júnior confirma una vez más la capacidad del videojuego para fusionar distintas expresiones de la cultura popular y acercarlas a millones de usuarios.
Con el Mundial 2026 a punto de comenzar y con el brasileño viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera, Fortnite vuelve a demostrar que su influencia trasciende los videojuegos para convertirse en un punto de encuentro entre el deporte, el entretenimiento y las nuevas generaciones.