Delegaciones centroamericanas en Santo Domingo 2026

El Salvador competirá con 239 deportistas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto próximo en Santo Domingo, República Dominicana, con su promesa, el tirador Roberto Hernández, oro panamericano.
El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) informó este jueves de que la delegación salvadoreña está conformada por 145 mujeres y 94 hombres, quienes competirán en todas las disciplinas deportivas.
Dentro del equipo "Azul y Blanco" se destacan Roberto Hernández y Pablo Ibáñez.
Hernández ganó medalla de oro en Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019, en tiro con arco y tendrá su quinta participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Entre tanto, Ibáñez hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al lograr medalla de oro en atletismo en los 400 metros vallas masculino.
Delegación de Honduras
Por su parte, Honduras participará con 140 deportistas, en 27 disciplinas, los cuales fueron juramentados por el presidente hondureño, Nasry Asfura.
Asfura les dijo a los deportistas que "llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es una casualidad, es un esfuerzo, es un trabajo y una dedicación de muchos años", y que portar la bandera del país representa "todo el amor hacia Honduras".
Agregó que cada uno de los deportistas que integran la delegación representa las esperanzas del pueblo hondureño.
La ceremonia se celebró en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, con la participación de miembros del Comité Olímpico Hondureño (COH) y otras autoridades deportivas.
Equipo de Panamá
Panamá competirá con 217 atletas de 27 disciplinas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto próximo en República Dominicana, con el objetivo de mejorar el desempeño alcanzado en la edición de San Salvador 2023.
La delegación, según información del Comité Olímpico de Panamá (COP), estará encabezada por siete atletas con experiencia olímpica, entre ellos la vallista Gianna Woodruff, actual séptima del mundo en los 400 metros con vallas.
Woodruff, de 32 años, llega a la cita regional tras competir el pasado 6 de junio en la Golden Gala de Roma, válida para la Liga Diamante, donde ocupó el quinto lugar con un tiempo de 53.58 segundos, su mejor registro de la temporada 2026.
Junto a Woodruff integran el grupo de olímpicos la nadadora Emily Santos, el ciclista Franklin Archibold, la gimnasta Hillary Heron, el velocista Arturo Delisser, la judoca Kristine Jiménez y el tirador Eduardo Taylor.
*Información EFE.