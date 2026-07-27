 Continúa la crisis en la Federación Italiana de Futbol
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Continúa la crisis en la Federación Italiana de Futbol

La decisión de la FIGC de descartar a Andrea Pirlo como seleccionador llevó a Paolo Maldini y Leonardo a dimitir apenas dos semanas después de asumir sus funciones.

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Las polémicas siguen sacudiendo al futbol italiano este 2026 - FIGC
Las polémicas siguen sacudiendo al futbol italiano este 2026 / FOTO: FIGC
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La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) atraviesa uno de los momentos más convulsos de los últimos años tras frustrarse la llegada de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador nacional. La decisión de descartar al excentrocampista, debido a su labor como embajador de una empresa rusa de apuestas, ha desencadenado una crisis institucional que amenaza con profundizar el delicado momento que vive el fútbol italiano. El episodio se produce mientras la Azzurra intenta recomponer su proyecto deportivo tras quedar fuera de una Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.

La polémica estalló durante una reunión convocada por el presidente de la FIGC, Giovanni Malagó, en la que el caso Pirlo acaparó toda la atención. De acuerdo con medios italianos, el director deportivo de la selección, Paolo Maldini, y su asesor Leonardo presentaron su renuncia luego de que se rechazara la candidatura del exfutbolista, a quien ambos respaldaban. Hasta el momento, la Federación no ha emitido un comunicado oficial sobre estas versiones, por lo que el futuro de ambos dirigentes permanece en la incertidumbre.

Silencio en la Federación Italiana de Fútbol

Pirlo se perfilaba como el principal candidato para asumir el banquillo italiano después de que otros nombres de peso, como Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, fueran considerados sin éxito. Sin embargo, su designación quedó descartada en el último momento tras conocerse públicamente su vínculo con una empresa rusa de apuestas, una relación que el propio exjugador reconoció en sus redes sociales. La decisión reavivó las diferencias dentro de la dirigencia federativa y aumentó la presión sobre Malagó, mientras el ministro de Deportes, Andrea Abodi, instó a resolver la situación al señalar que era necesario "arreglar esta mala imagen".

Las reacciones no tardaron en llegar desde distintos sectores del fútbol italiano. El presidente de la Serie A, Ezio Maria Simonelli, afirmó que durante la reunión "no se ha sabido nada" sobre las supuestas dimisiones de Maldini y Leonardo, aunque admitió que "no me sorprende porque podía respirarse. Maldini había elegido a Pirlo, pero este no será seleccionador. Lo lamento porque Maldini era una gran opción, una persona de valores que habría apreciado personalmente".

En la misma línea, el presidente de la Liga Nacional de Aficionados, Giancarlo Abete, sostuvo que las renuncias "aún no se han formalizado", mientras crece la expectativa por un pronunciamiento oficial de la FIGC que permita esclarecer el rumbo de una institución inmersa en una nueva crisis.

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