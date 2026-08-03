 Flick reconoce que el Barça debe fichar un delantero
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Flick reconoce que el Barça debe fichar un delantero

“Tenemos que hacer algo”, admitió Hansi Flick ante la salida de Robert Lewandowski a la MLS y la posible marcha de Ferran Torres, un escenario que obliga al Barça a buscar un nuevo '9'.

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Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - FC Barcelona
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona
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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció este lunes que el club trabaja en la incorporación de un delantero centro para fortalecer la plantilla de cara a la nueva temporada. Tras la salida de Robert Lewandowski y la posibilidad de que Ferran Torres abandone el equipo rumbo al París Saint-Germain, el técnico alemán admitió que la dirección deportiva es consciente de la necesidad de sumar un referente ofensivo. No obstante, evitó adelantar nombres y aseguró que la planificación dependerá de cómo evolucionen las próximas semanas del mercado.

"Hay que esperar. Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos lo que haremos", declaró Flick ante los medios desplazados a Saint George's Park, donde el conjunto azulgrana realizó una sesión de entrenamiento después de que se suspendiera el amistoso previsto frente al Preston North End. El encuentro no pudo disputarse debido a la gran cantidad de jugadores lesionados en el equipo inglés, lo que obligó a cancelar el compromiso.

Flick confía en Deco y en la dirección deportiva del Barça

Mientras el club analiza la posibilidad de incorporar un nuevo atacante, Flick también dejó entrever que cuenta con alternativas dentro del plantel. "Lamine ha jugado un par de partidos con nosotros ahí. Es un jugador fantástico, de clase mundial, y se puede adaptar. Nuestra idea es que juegue de '7', pero veremos. Y Gordon y Adeyemi también pueden jugar de '9' y en las dos bandas. Tenemos muchas opciones", explicó el estratega, resaltando la versatilidad ofensiva de varios de sus futbolistas en caso de que el fichaje de un delantero no se concrete de inmediato.

El técnico también se refirió al joven extremo Jesse Bisiwu, reciente incorporación del club, a quien calificó como un futbolista con "talento y velocidad", aunque recordó que apenas comienza su adaptación y que entrenará con el primer equipo mientras mantiene ficha del filial.

Además, descartó que el Barcelona tenga como prioridad incorporar a un centrocampista para suplir la baja de Frenkie de Jong. "De momento, creo que tenemos muchos centrocampistas. Veremos qué pasa en las próximas semanas", afirmó. Finalmente, Flick valoró de forma muy positiva la concentración realizada en Inglaterra, asegurando: "Es uno de los mejores 'stage' que he hecho nunca".

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