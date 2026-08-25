Thomas Müller y varios jugadores adquieren un club portugués

Un consorcio que cuenta entre sus inversores con figuras como Thomas Müller y Lucas Hernández adquirió el 90 % de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del Estrela da Amadora, club que actualmente compite en la primera división de Portugal. La operación fue anunciada este martes por la propia entidad portuguesa y supone el inicio de una nueva etapa para el histórico equipo de las afueras de Lisboa.
El grupo inversor está liderado por las empresas ADvantage y LEAD, con el respaldo del Grupo KI, y reúne a empresarios con experiencia en los sectores del deporte, la inversión y la tecnología. Entre los nuevos accionistas destacan reconocidos futbolistas, como Müller, leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania; Mats Hummels, también campeón mundial con la selección germana; el guardameta suizo Yann Sommer y el francés Lucas Hernández, actualmente en el Paris Saint-Germain.
Varios jugadores adquieren al Estrela da Amadora de Portugal
La SAD del Estrela da Amadora estará encabezada por Johannes Mösmang, quien trabajó durante una década en el Bayern Múnich. El nuevo dirigente destacó la identidad del club y el vínculo con sus seguidores, además de expresar su intención de construir un proyecto sostenible. "Estamos muy motivados para iniciar este nuevo capítulo y construir, de forma disciplinada y sostenible, un proyecto del que los aficionados, la comunidad y todos los que forman parte del Estrela puedan sentirse orgullosos", afirmó.
El club no informó oficialmente el valor de la operación, aunque medios portugueses señalan que la inversión habría rondado los 40 millones de euros. El Estrela da Amadora, ubicado en la ciudad de Amadora, cerca de Lisboa, cuenta en su plantilla con jugadores como el español Joan Jordán, ganador de dos Europa League con el Sevilla, y el puertorriqueño Leandro Antonetti. Con el respaldo de sus nuevos propietarios, entre ellos varias figuras de renombre internacional, la entidad buscará consolidar un proyecto que combine crecimiento deportivo y estabilidad institucional.
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