 Grandes emociones brindará la fecha 7 del Apertura 2026
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Grandes emociones brindará la fecha 7 del Apertura 2026

Municipal, Antigua y San Pedro luchan fuertemente por la primera posición del campeonato nacional.

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Previa de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026
Previa de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 / FOTO: Clubes
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Este viernes 4 de septiembre se inicia en el futbol guatemalteco la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El primer juego será entre Antigua vs. Aurora en el estadio Pensativo, y es una clara oportunidad para el equipo "Panza Verde" en buscar el liderato del campeonato.

Aurora es quinto de la tabla de posiciones y ocupa casilla que da acceso a la fase final. Suma 9 puntos en 6 partidos disputados. Y querrá el cuadro "Aurinegro" no perder dicha posición por lo que buscará sumar al menos un punto en el Pensativo o dar la sorpresa de la jornada.

Por su parte, el equipo de Mauricio Tapia no quiere fallar y querrá el triunfo para recuperar la primera posición, pero para ello deberá esperar un tropiezo de Municipal ante San Pedro en el cierre de la jornada dominical.

Antigua tiene pendiente, ante Xelajú, un duelo reprogramado, por lo que el equipo antigüeño tiene grandes opciones de ser más adelante el líder en solitario del campeonato mayor del futbol guatemalteco.

Estos son los árbitros para la jornada 7 del Apertura 2026

Mario Escobar es el réferi con mayor experiencia que saltará al campo a pitar en esta séptima jornada.

Jornada sabatina

Mixco vs. Comunicaciones, Malacateco vs. Suchitepéquez y el derbi occidental entre Marquense vs. Xelajú son los duelos que se disputarán el sábado 5 de septiembre.

"Chicharroneros" y "Albos" chocan a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán con el debut, de forma interina, de Kevin García, quien sustituye a Marco Antonio Figueroa en el banco de los capitalinos.      

"Toros" y "Venados" se enfrentan a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía. La motivación mazateca tras su primer triunfo del pasado fin de semana los lleva a Malacatán con los ánimos bien en alto y con el objetivo de seguir sumando puntos en la fase regular. Por su parte, Malacateco está urgido de sumar un triunfo ya que acumula 5 puntos en 6 juegos disputados.

La jornada del sábado cierra con el derbi, donde los "Leones Amarillos del Occidente" reciben a los "Superchivos", quienes siguen con la baja de Jesús López.

‘El Fantasma’ Figueroa deja de ser técnico de Comunicaciones

Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa deja de ser técnico de Comunicaciones tras la derrota en el Clásico 338 y un torneo de apenas siete puntos en seis jornadas.

Jornada dominical

Cobán Imperial recibe a Guastatoya a las 13:00 horas en Alta Verapaz y los cobaneros penúltimos de la tabla solo con 4 puntos querrán llegar a siete unidades y acercarse a la zona de clasificación, que para esta temporada ya no es el octavo lugar, sino el sexto.

La séptima fecha cierra con el enfrentamiento entre Municipal y San Pedro en el estadio El Trébol, donde el "Mimado de la Afición" esperará ganar y consolidarse en solitario líder del campeonato, como se encuentra en la actualidad. 

Erik López y una celebración icónica en los clásicos de Guatemala

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Nombramientos arbitrales

  • Antigua vs. Aurora: Mario Escobar
  • Mixco vs. Comunicaciones: Bryan López
  • Malacateco vs. Suchitepéquez: Diego Ojer
  • Marquense vs. Xelajú: Cristopher Corado
  • Cobán Imperial vs. Guastatoya: Alan Monroy
  • Municipal vs. San Pedro: Julio Luna.

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