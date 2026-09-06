 Afición de Valencia protesta por la gestión y los resultados
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Afición de Valencia protesta por la gestión y los resultados

Asimismo, ante la presencia de hinchas en Mestalla, el autobús del Valencia salió escoltado y por una puerta distinta a la habitual.

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Protesta de la afición de Valencia tras la derrota ante Barcelona
Protesta de la afición de Valencia tras la derrota ante Barcelona / FOTO: EFE
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Cerca de 2.000 aficionados del Valencia se concentraron en la puerta del palco de Mestalla en la avenida de Suecia para protestar contra la gestión del club y los malos resultados del equipo después de la contundente derrota por 0-5 ante el Barcelona.

Los aficionados se desplazaron hasta la puerta del palco del estadio una vez finalizado el encuentro y protagonizaron una protesta en la que se escucharon cánticos contra los jugadores y la dirección del club, entre ellas "jugadores mercenarios", "no vais a salir", "los capitanes dónde están" y "diles que se vayan de una puta vez".

La protesta se produjo en una jornada especialmente señalada por la presencia en Mestalla del presidente del Valencia, Kiat Lim, que presenció su primer partido de Liga en el estadio desde que en marzo de 2025 asumiera la presidencia del club.

El dirigente, hijo del máximo accionista Peter Lim, aterrizó este mismo domingo en València y acudió posteriormente al encuentro ante el Barcelona. Kiat Lim fue recibido con una sonora pitada por parte de todo el estadio en un ambiente de creciente malestar entre la afición valencianista por la situación deportiva y la gestión de la entidad.

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Afición de Valencia durante protesta en Mestalla - EFE

Así fue la situación del bus del Valencia

El autobús del Valencia salió este domingo de Mestalla escoltado por la policía y por una puerta distinta a la habitual ante las protestas de sus aficionados en los aledaños del estadio tras perder por 0-5 ante el Barcelona, un resultado que lo sitúa como colista de la liga española con un punto tras cuatro jornadas.

A la llegada del autobús del Valencia a Mestalla antes del partido, los aficionados que se encontraban en los alrededores profirieron insultos y protestaron por la marcha del equipo y desde el inicio del choque mostraron su malestar contra el presidente Kiat Lim e hijo del propietario del club Peter Lim, que fue recibido con una sonora pitada por parte de todo el estadio en un ambiente de creciente malestar entre la afición valencianista por la situación deportiva y la gestión de la entidad.

Barcelona golea al Valencia y es líder solitario de LaLiga

Con anotaciones de Lamine Yamal (doblete), Fermín López, Raphinha y Pedri, el Barça venció cómodamente al Valencia, para colocarse como líder solitario del campeonato español.

Además, la Policía Nacional informó de que, aunque no hubo detenciones, levantó seis actas mediante las que se identificó y se propuso para sanción a los afectados en aplicación de la Ley del Deporte, si bien no concretó los motivos de esta medida.

Con motivo del partido entre el Valencia y el Barcelona la Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad que contó con los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, Brigada Provincial de Información, Unidad Aérea de la Policía, TEDAX y Caballería.

*Información EFE.

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