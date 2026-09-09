Federación y Marquense deben pagar a Xinabajul por arbitraje

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió recientemente su resolución respecto al arbitraje del cuadro de Xinabajul, que en su momento alegó el retiro de puntos a Deportivo Marquense, y por consecuencia su descenso a Primera División, y ordenó a la Federación del Futbol de Guatemala (FFG) y a Deportivo Marquense pagar los costes de dicho trámite administrativo.
La parte principal del documento emitido desde Suiza, y firmado por el director financiero, Miguel Abelairas, señala: "Club Deportivo Marquense y Federación Nacional del Futbol de Guatemala deberán pagar cada uno el importe de 27,267 CHF -francos suizos- (256,974.70 quetzales aproximados) a Asociación Civil Xinabajul-Huehue en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la presente carta por DHL".
Es decir que, por el trámite administrativo, que fue costeado por Xinabajul, ahora deberá recibir la remuneración de un total de 513,949.4 quetzales aproximados.
Asimismo, el TAS reembolsará el importe de 6,466 francos suizos (60 mil 938.07 quetzales aproximadamente) a Xinabajul, y en ese sentido, se le pidió a la institución huehueteca una serie de datos para que el Tribunal pueda hacer el desembolso, también en un periodo de 30 días.
Los costes del arbitraje
La carta firmada por Miguel Abelairas, hace un desglose de todos lo relacionado al pago que tanto Federación como Marquense deberán hacer a Xinabajul, en ese sentido, se mencionan:
- Tasa de la Secretaría del TAS
- Costes administrativos del TAS
- Honorarios de la formación arbitral (Jaime Castillo, Carlos Del Campo y Marco Leal)
- Costes de la formación arbitral (viajes, alojamientos en el hotel y comidas)
- Gastos del TAS (Costes del DHL y alquiler de salas de audiencia)
- Así fue la historia el Xinabajul vs. Marquense del Clausura 2025
El 18 de enero de 2025, en la jornada 1 del Clausura 2025, Deportivo Marquense derrotó 2-0 a Xinabajul-Huehue (goles de Junior Lacayo y Dylan Flores).
Marquense incluyó en la nómina oficial (aunque no jugó minutos) al delantero argentino Ramiro Rocca. Según el reglamento de la FIFA (y el adoptado por la Federación de Futbol de Guatemala), un jugador profesional no puede actuar con más de dos clubes en una misma temporada. Rocca ya había jugado con otros dos equipos esa temporada, por lo que estaba inhabilitado. Xinabajul denunció la irregularidad.
Las resoluciones
Febrero de 2025: El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional dio la razón a Xinabajul. Castigó a Marquense con la pérdida del partido (resultado oficial 0-3 a favor de Xinabajul), multa de Q15 mil y los tres puntos correspondientes.
Abril de 2025: La Comisión de Apelaciones de la Federación ratificó la sanción.
Mayo 16 de 2025 (casi al final del torneo): El Tribunal de Arbitraje Nacional (TAN) revirtió la decisión y devolvió los puntos a Marquense. Con ello, Marquense llegó a 42 puntos en la tabla acumulada (salvándose) y Xinabajul bajó a 39, condenándolo al descenso a Primera División.
Se van al TAS
Xinabajul recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Suiza. El 18 de julio de 2025, el TAS falló a favor de Xinabajul: anuló la resolución del TAN del 16 de mayo y restauró la decisión de la Comisión de Apelaciones (partido 0-3 a favor de Xinabajul y los tres puntos). Con este fallo, Xinabajul recuperaba la permanencia en Liga Nacional y Marquense debía descender.
Xinabajul no pudo inscribirse
El fallo llegó cuando el Apertura 2025 ya estaba programado (con Marquense incluido). Se generó un conflicto administrativo: Xinabajul tuvo dificultades para inscribirse a tiempo y exigió el cumplimiento inmediato del descenso de Marquense, incluso contratando un bufete español y amenazando con llevar el caso a instancias de la FIFA. La situación generó tensiones institucionales en el fútbol guatemalteco.
En resumen, un error administrativo de alineación en un solo partido derivó en un largo litigio que cambió el destino de ambos clubes y evidenció problemas de plazos y resoluciones en las instancias nacionales.