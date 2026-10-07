Entrevista al seleccionado William Fajardo en Superdeportivo

William Fajardo fue junto a Aarón Herrera los dos representantes por Guatemala en el once ideal de la Concacaf Nations League durante su fase de grupos que, para los chapines los llevó a enfrentarse a Jamaica, El Salvador y dos veces a Surinam. Y este día, durante la emisión del programa Superdeportivo de Emisoras Unidas, las voces de El Mejor Equipo entrevistaron al jugador de Antigua G. F. C., quien destacó ante El Salvador con un triplete de goles.
Sobre los juegos de la Selección Nacional, William Fajardo, reconoció que son muy complicados. "Fueron partidos muy complicados y duros con selecciones que son fuertes en el área, pero uno estaba preparado y motivado para dar lo mejor y qué manera de ayudar al equipo con sacrificio y los goles".
Fajardo tuvo participación en los cuatro minutos, pero sin duda alguna el partido que le marcó fue ante El Salvador, donde hizo triplete de goles, algo con lo cual siempre soñó. "De niño siempre se ha soñado con estos momentos, meter uno o dos goles, qué te digo que fueron tres. Estoy contento y feliz de hacer tres goles y estoy contento por la oportunidad que me ha dado Tena".
Tras la clasificación de la Selección Nacional de Guatemala a cuartos de final de la Concacaf Nations League, William Fajardo contó la plática que el estratega mexicano Luis Tena tuvo con el plantel de jugadores.
"La plática fue todo normal. Nos felicitó por el esfuerzo y la unión que hubo en el grupo. El profe (Tena) resaltó el buen trabajo que hicimos y desde ya nos hizo ver en los partidos que se vienen, que igual serán complicados.
William Fajardo baja para la ida de cuartos de final
La felicidad en William Fajardo no es total, porque si bien es cierto, marcó diferencia en la fase de grupos, hizo triplete de goles, estuvo en el once ideal y llevó a Guatemala a cuartos de final, el futbolista nacional se perderá la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Canadá por acumulación de tarjetas amarillas.
Respecto a este tema, el jugador oriundo de la aldea San Miguel Conacaste, Sanarate, El Progreso, reflexionó: "Es una lástima quedar fuera del primer partido, y son cosas que pueden pasar. Pero son las cosas que tiene el futbol".
Los números de William Fajardo
La Concacaf Nations League constó con una fase de grupos que incluyó cuatro partidos, de los cuales Guatemala perdió uno ante Jamaica, empató otro ante Surinam y acumuló triunfos ante El Salvador y el segundo duelo ante Surinam.
Para el primer partido ante Jamaica en Kingston, William Fajardo fue banca e ingresó al minuto 57 por Rudy Muñoz. En aquella oportunidad, el delantero fue amonestado al minuto 84.
Para la segunda presentación, la cual fue en el estadio El Trébol, Fajardo fue titular y completó los 90 minutos donde hizo el triplete de goles ante los salvadoreños.
Durante el tercer compromiso, la visita de Guatemala a Paramaribo, William fue titular, pero sustituido al 73, siempre por Muñoz.
Para el cierre de la fase de grupos, donde Guatemala necesitaba un triunfo para alcanzar los cuartos de final, Fajardo fue titular, pero fue sustituido al minuto 62 por Muñoz. Don minutos antes de su salida, William recibió amarilla, la cual es acumulativa y lo hace perderse el partido de ida de los cuartos de final, que serán en noviembre del presente año.
Entrevista, minuto 2 del Facebook Live