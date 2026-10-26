 Balón de Oro 2026: la novena decepción de Kylian Mbappé
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Balón de Oro 2026: la novena decepción de Kylian Mbappé

En su novena nominación, frente al criterio de los votantes, no pudo superar a Harry Kane, máximo goleador de la temporada.

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Kylian Mbappé sigue sin ganar un balón de oro
Kylian Mbappé sigue sin ganar un balón de oro / FOTO: @ballondor
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A la novena tampoco fue la vencida. Después de nueve temporadas entre los mejores del mundo, Kylian Mbappé no pudo hacerse con el Balón de Oro como premio a su temporada 2025-2026. Sus 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos no fueron mérito suficiente para convencer a los cien periodistas que otorgan el premio.

El delantero francés ya había sido noveno en 2021, séptimo en 2017 y 2025, sexto en 2019, 2022 y 2024, cuarto en 2018, y tercero en 2023. En su novena nominación, frente al criterio de los votantes, no pudo superar a Harry Kane, máximo goleador de la temporada.

El de Bondy había manifestado que se sentía merecedor del trofeo, aunque no lo consideraba "una obsesión". "Creo que es un objetivo para cualquier jugador. He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí. No ha habido un jugador mejor que yo", dijo.

¡El inglés Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026!

En una de las ceremonias más esperadas, el inglés Harry Kane dejó a los campeones del mundo de España, a Mbappé y a Messi, sin premio.

Quería ganarlo sin ningún título

Al francés no le importaba el hecho de no haber ganado ningún título importante con el Real Madrid ni con Francia. Sus méritos individuales, sobre todo a nivel goleador, le parecían suficientes. "Es un trofeo individual y creo que eso debe primar sobre todo lo demás. La capacidad de rendir individualmente y de deslumbrar es lo que marca a la gente para un trofeo como este", añadió.

Finalmente, Harry Kane se hizo con el prestigioso galardón, otorgado por la revista francesa France Football, en su 70.ª edición, con los votos de los cien periodistas representantes de los cien mejores países en la clasificación FIFA.

En caso de que Mbappé se hubiera hecho con el trofeo, no habría sido la primera vez en los últimos años en que el Balón de Oro corona a un jugador que no ha obtenido durante la temporada uno de los grandes premios colectivos (Liga, Liga de Campeones, Mundial o campeonato continental de selecciones). No lo hicieron Cristiano Ronaldo en 2013 ni Lionel Messi en 2012 (quien sí sumó la Copa del Rey), cuando todavía se computaba el año natural.

Descubre a todos los ganadores de la Ceremonia del Balón de Oro 2026

España fue el gran protagonista de la noche al ganar la mayoría de distinciones.

Los méritos individuales 

Méritos individuales no le faltaban. El parisino fue el máximo goleador de la última 'Champions', con 15 tantos, a pesar de que el Real Madrid cayó eliminado en cuartos de final ante el Bayern. También fue el máximo anotador en LaLiga EA Sports, con 25.

Su mayor logro fue convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales de fútbol (22), superando el registro de Leo Messi (21), tras 10 tantos en el torneo celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá. "Cuando estuve de vacaciones, todo el mundo me hablaba de eso. Te das cuenta de hasta qué punto el Mundial es importante. Es genial porque le quitas el récord a Messi, que para muchos es el mejor jugador de la historia junto con Cristiano", declaró el francés al respecto.

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Kylian Mbappé durante Ceremonia del Balón de Oro 2026 - EFE

*Información EFE. 

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