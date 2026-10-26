Ganadores en la Ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 (70.ª edición) se celebra el lunes 26 de octubre de 2026 en el London Palladium de Londres (primera vez fuera de Francia), en homenaje a Stanley Matthews (primer ganador en 1956) y al 70.º aniversario del premio.
Es coorganizado por France Football (Grupo L’Équipe) y la UEFA. Reconoce las mejores actuaciones de la temporada 2025-26 (aproximadamente del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, incluyendo la final del Mundial masculino).
Presentadores: Thierry Henry y Kate Scott.
Otros premios: Se entregan alrededor de 13 galardones, incluyendo Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa (mejor joven), Trofeo Yashin (porteros), entrenadores, etc.
Balón de Oro masculino 2026
- Harry Kane (ING) del Bayer Múnich
Balón de Oro femenino 2026
- Alexia Putellas (ESP) del London City Lionesses
Trofeo Gerd Müller a la máxima goleadora del año
- Charlyn Corral (MEX) del Pachuca
Trofeo Gerd Müller al máximo goleador del año
- Harry Kane (ING) del Bayern Múnich
Premio al mejor equipo masculino
- Paris Saint-Germain de Francia
Premio al mejor equipo femenino
- Barça Femenil de Barcelona
Premio Sócrates a proyectos
- Bukayo Saka del Arsenal
Trofeo Yashin a la mejor portera
- Cata Coll (ESP) del Barcelona y de la Selección de España
Trofeo Yashin al mejor portero
- Unai Simón (ESP) del Athletic Club y de la Selección de España
Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del futbol masculino
- Luis de la Fuente (ESP) de la Selección de España
Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del futbol femenino
- Pere Romeu (ESP) del Barcelona Femenil
Trofeo Kopa al mejor jugador joven
- Lamine Yamal (ESP) del Barcelona y Selección de España
Trofeo Kopa a la mejor jugadora joven
- Vicky López (ESP) del Barcelona y Selección de España