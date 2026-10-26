 Ganadores en la Ceremonia del Balón de Oro 2026
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Descubre a todos los ganadores de la Ceremonia del Balón de Oro 2026

España fue el gran protagonista de la noche al ganar la mayoría de distinciones.

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Unai Simón es uno de los ganadores en la Ceremonia del Balón de Oro 2026
Unai Simón es uno de los ganadores en la Ceremonia del Balón de Oro 2026 / FOTO: EFE
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La ceremonia del Balón de Oro 2026 (70.ª edición) se celebra el lunes 26 de octubre de 2026 en el London Palladium de Londres (primera vez fuera de Francia), en homenaje a Stanley Matthews (primer ganador en 1956) y al 70.º aniversario del premio.

Es coorganizado por France Football (Grupo L’Équipe) y la UEFA. Reconoce las mejores actuaciones de la temporada 2025-26 (aproximadamente del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, incluyendo la final del Mundial masculino).

Presentadores: Thierry Henry y Kate Scott.

Otros premios: Se entregan alrededor de 13 galardones, incluyendo Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa (mejor joven), Trofeo Yashin (porteros), entrenadores, etc.

Lamine Yamal y su sorprendente look para el Balón de Oro

Después de su aparición en la alfombra roja, el jugador del Barcelona ya es noticia mundial por su forma de vestir.

Balón de Oro masculino 2026

  • Harry Kane (ING) del Bayer Múnich 

Balón de Oro femenino 2026

  • Alexia Putellas (ESP) del London City Lionesses

Trofeo Gerd Müller a la máxima goleadora del año 

  • Charlyn Corral (MEX) del Pachuca 

Trofeo Gerd Müller al máximo goleador del año

  • Harry Kane (ING) del Bayern Múnich

Premio al mejor equipo masculino 

  • Paris Saint-Germain de Francia 

Premio al mejor equipo femenino 

  • Barça Femenil de Barcelona 

Premio Sócrates a proyectos 

  • Bukayo Saka del Arsenal 

Trofeo Yashin a la mejor portera

  • Cata Coll (ESP) del Barcelona y de la Selección de España 

Trofeo Yashin al mejor portero 

  • Unai Simón (ESP) del Athletic Club y de la Selección de España 

Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del futbol masculino

  • Luis de la Fuente (ESP) de la Selección de España 

Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del futbol femenino  

  • Pere Romeu (ESP) del Barcelona Femenil 

Trofeo Kopa al mejor jugador joven  

  • Lamine Yamal (ESP) del Barcelona y Selección de España 

Trofeo Kopa a la mejor jugadora joven  

  • Vicky López (ESP) del Barcelona y Selección de España 

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