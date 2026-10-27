Un comentario mete a Mbappé en problemas con China

Kylian Mbappé se encuentra en el centro de una controversia en China después de realizar unos comentarios sobre un meme que lo compara con Mao Zedong, antiguo dirigente del país asiático. La reacción a sus palabras provocó una ola de críticas, la suspensión de retransmisiones de LaLiga, la ruptura de acuerdos comerciales y la retirada de contenidos relacionados con el delantero del Real Madrid en distintas plataformas digitales. Ante la magnitud de las consecuencias, el internacional francés publicó un comunicado en el que pidió disculpas al pueblo chino.
"En una reciente entrevista, reaccioné ante una foto mía en la que aparezco representado. Ese comentario fue un desliz y entiendo que ha herido a numerosas personas en China y a miembros de la comunidad china en todo el mundo", reconoció Mbappé. El futbolista aseguró que sus palabras no pretendían ofender a nadie y expresó su "profundo respeto por el pueblo chino y su historia". El mensaje fue difundido en francés, chino e inglés a través de su compañía, Interconnected Ventures.
LaLiga paga el precio por los comentarios de Mbappé
La polémica se originó cuando el atacante fue preguntado por su meme favorito y mencionó una imagen que superpone su rostro al de Mao Zedong. "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", comentó el jugador. Aunque Mbappé no mencionó directamente al antiguo dirigente, la comparación generó indignación entre numerosos usuarios chinos debido a la relevancia histórica y política de su figura. La controversia llegó incluso al Ministerio de Exteriores de China, que advirtió que las palabras y acciones que hieran los sentimientos del pueblo chino encontrarán el rechazo de distintos sectores de la sociedad.
Las repercusiones también alcanzaron al fútbol español. Según medios locales, la radiotelevisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga y de los partidos relacionados con Mbappé, además de retirar anuncios y vídeos protagonizados por el delantero. La competición española lamentó la ofensa causada a los aficionados chinos y se disculpó institucionalmente, al tiempo que aclaró que los comentarios fueron realizados a título personal y no representan a la organización ni a sus clubes. Asimismo, anunció que trabaja con sus socios en China y que impulsará medidas de sensibilización para evitar situaciones similares.
El impacto también se extendió al ámbito comercial y digital. Empresas chinas como Dongpeng Beverage Group, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus vínculos con el futbolista, mientras que contenidos promocionales relacionados con Mbappé desaparecieron de cuentas chinas de marcas internacionales como Dior, RIMOWA y On. A su vez, varias plataformas deportivas y redes sociales restringieron o eliminaron publicaciones sobre el francés, e incluso algunos espacios dedicados al Real Madrid anunciaron que dejarían de respaldarlo. Con sus disculpas, Mbappé busca responder a una crisis que ha trascendido el terreno deportivo y amenaza con afectar su imagen en uno de los mercados más importantes para las grandes figuras del fútbol mundial.