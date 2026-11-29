Antigua G. F. C. del técnico argentino Mauricio Tapia terminó siendo el ganador de la fase regular gracias a su empate tardío 1-1 ante Mixco -gol de Agustín Maziero al 90-. El "Panza Verde" alcanzó un total de 41 puntos y se quedó con la primera posición del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Los antigüeños superaron solamente por una unidad al cuadro de Municipal, que junto al representativo colonial están directamente en las semifinales del campeonato.
Antigua no solo es noticia por esa posición de privilegio durante la fase regular, sino que también actuando en casa y de visitante logró ser el segundo mejor equipo en cada uno de estos rubros, los cuales fueron ganador por Mixco como el mejor local y Municipal el mejor visitante.
Mejor equipo actuando de local
En esta tabla de posiciones, la lucha estuvo bien cerrada entre cuatro equipos, separados por un punto. Mixco, Antigua y San Pedro igualaron con 29 unidades tras 11 presentaciones en casa, por lo que la diferencia de gol fue la que terminó favoreciendo a los dirigidos por Fabricio Benítez para ser el primer lugar.
El segundo puesto fue para Antigua y San Pedro quedó tercero. El curto lugar correspondió a Xelajú con 28 puntos.
Mixco, Antigua y San Pedro lograron nueve triunfos en casa y dos empates. No perdieron un solo partido, lo que los hace fuerte para la fase final. Municipal es otro club de los cuales no ha perdido en casa, aunque cedió cinco empates.
En esa tabla de los locales, el peor club fue Deportivo Suchitepéquez, que solo ganó dos duelos, empató siete y perdió dos para acumular en 11 presentaciones un total de 13 puntos.
Mejor equipo actuando de visita
Esa casilla la ganó Municipal. El "Mimado de la Afición" sumo 17 unidades y superó los 12 de Antigua y Guastatoya, segundo y tercero, respectivamente. Los "Rojos" de Mario Acevedo lograron ganar en cinco oportunidades en cas ajena; empataron dos veces y perdieron cuatro.
Entre los peores visitantes están San Pedro, Malacateco y Suchitepéquez siendo el que ocupa el fondo de la tabla. Los mazatecos no ganaron de visita, tampoco empataron, por lo que sus 11 salidas terminaron con derrotas.
Buscando el título
A partir de esta semana se inicia la fase de clasificación a semifinales con las series: Guastatoya vs. Xelajú y San Pedro Mixco, lo que pondrá a prueba a dichas oncenas para hacer el mejor de los papeles en condición de visitante y de local.
Los ganadores de estas eliminatorias de eliminación directa irán a semifinales donde ya están Antigua como ganador de la fase regular y Municipal como sublíder.