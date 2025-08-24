 Farmascota lleva salud y bienestar de calidad a los hogares
Empresas

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares

El proyecto de Farmascota nace con la prioridad de llevar medicamentos para las mascotas, que también son parte de la familia.

Compartir:
Durante la presentación, los participantes disfrutaron de un concurso de disfraces. En la foto destaca un chihuhua vestido como El Quetzal, ave nacional., Álex Meoño.
Durante la presentación, los participantes disfrutaron de un concurso de disfraces. En la foto destaca un chihuhua vestido como El Quetzal, ave nacional. / FOTO: Álex Meoño.

Corporación Batres lanzó su nueva marca "Farmascota" este domingo 24 de agosto de 2025, con el propósito de atender la demanda de medicamentos para perros y gatos, informó el gerente comercial Gerson Chinchilla. El encargado añadió que Farmascota es una farmacia especializada en medicamentos para mascotas, en particular perros y gatos.  

Chinchilla explicó que el concepto está pensado en llevar salud a las mascotas, siempre con la experiencia que ya tienen con medicamentos de medicina de farmacia, pero que ahora están incursionando en la salud animal. "Son farmacias que buscan distribuir medicamentos para mascotas y estamos enfocados en atender la prescripción del médico veterinario", añadió.

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

El gerente explicó que no son una farmacia que prescribe medicamentos, porque únicamente se dedican a la atención de las recetas. Chinchilla pidió a los guatemaltecos que envíen sus recetas del médico veterinario o que se contacten con farmascota por medio de su centro de llamadas y sitio web.

El gerente comercial añadió que el enfoque que tienen es el de proveer un servicio de calidad y proveer un espacio para las personas que tienen una mascota. El entrevistado explicó que los clientes pueden hacer sus pedidos para recibir sus medicamentos en su servicio a domicilio.

Las sucursales de Farmascota

Actualmente Farmascota cubre toda la ciudad de Guatemala por medio de dos sucursales. Asimismo, la marca tiene presencia en Santa Cruz del Quiché por medio de una tercera sucursal, describió Chinchilla.

Nuestra finalidad es llevar salud a las mascotas porque también son parte de nuestras familias".

Byron Chinchilla, gerente comercial.

Premios, sorpresas y creatividad

Durante el evento, los asistentes disfrutaron de un concurso de mascotas en el que el primer lugar fue premiado con Q3 mil en efectivo, el segundo con Q2 mil y el tercero recibió Q1 mil.  Entre los participantes que destacaron estuvo el del El Chavo del 8, porque la mascota llegó con su barril, gorro y vestimenta especial, junto a su dueña, quien se disfrazó de La Chilindrina.

En este certamen, un perrito chihuahua llegó con un disfraz de El Quetzal, mientras otro llegó como el personaje de las tortugas de Mario Bros., junto a su dueña, quien vistió el traje verde de Luigi, hermano de Mario.

La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perder

Woody, Buzz y todos sus amigos celebran los 30 años de Toy Story con una atracción inmersiva.

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares | Álex Meoño

Farmascota lleva salud, bienestar y calidad a los hogares / Álex Meoño

En Portada

Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Itzapat
Nacionales

Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Itzapa

09:26 AM, Ago 24
Kim Jong-un supervisa el lanzamiento de prueba de dos nuevos misiles de defensa aéreat
Internacionales

Kim Jong-un supervisa el lanzamiento de prueba de dos nuevos misiles de defensa aérea

07:56 AM, Ago 24
La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perdert
Tendencias

La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perder

09:45 AM, Ago 24
Aurora desaprovecha oportunidad para tomar el liderato del Apertura 2025t
Deportes

Aurora desaprovecha oportunidad para tomar el liderato del Apertura 2025

01:13 PM, Ago 24

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos