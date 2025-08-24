Farmascota lleva salud y bienestar de calidad a los hogares

Corporación Batres lanzó su nueva marca "Farmascota" este domingo 24 de agosto de 2025, con el propósito de atender la demanda de medicamentos para perros y gatos, informó el gerente comercial Gerson Chinchilla. El encargado añadió que Farmascota es una farmacia especializada en medicamentos para mascotas, en particular perros y gatos.
Chinchilla explicó que el concepto está pensado en llevar salud a las mascotas, siempre con la experiencia que ya tienen con medicamentos de medicina de farmacia, pero que ahora están incursionando en la salud animal. "Son farmacias que buscan distribuir medicamentos para mascotas y estamos enfocados en atender la prescripción del médico veterinario", añadió.
El gerente explicó que no son una farmacia que prescribe medicamentos, porque únicamente se dedican a la atención de las recetas. Chinchilla pidió a los guatemaltecos que envíen sus recetas del médico veterinario o que se contacten con farmascota por medio de su centro de llamadas y sitio web.
El gerente comercial añadió que el enfoque que tienen es el de proveer un servicio de calidad y proveer un espacio para las personas que tienen una mascota. El entrevistado explicó que los clientes pueden hacer sus pedidos para recibir sus medicamentos en su servicio a domicilio.
Las sucursales de Farmascota
Actualmente Farmascota cubre toda la ciudad de Guatemala por medio de dos sucursales. Asimismo, la marca tiene presencia en Santa Cruz del Quiché por medio de una tercera sucursal, describió Chinchilla.
Nuestra finalidad es llevar salud a las mascotas porque también son parte de nuestras familias".
Byron Chinchilla, gerente comercial.
Premios, sorpresas y creatividad
Durante el evento, los asistentes disfrutaron de un concurso de mascotas en el que el primer lugar fue premiado con Q3 mil en efectivo, el segundo con Q2 mil y el tercero recibió Q1 mil. Entre los participantes que destacaron estuvo el del El Chavo del 8, porque la mascota llegó con su barril, gorro y vestimenta especial, junto a su dueña, quien se disfrazó de La Chilindrina.
En este certamen, un perrito chihuahua llegó con un disfraz de El Quetzal, mientras otro llegó como el personaje de las tortugas de Mario Bros., junto a su dueña, quien vistió el traje verde de Luigi, hermano de Mario.