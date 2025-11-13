Claro Lidera en Conectividad Móvil en Guatemala con Tres Premios

Claro Guatemala recibió una triple distinción internacional este 13 de noviembre de 2025 por parte de Ookla®, líder global en análisis y medición de redes. Por quinto año consecutivo, la compañía obtuvo el reconocimiento como la red móvil más rápida del país, reafirmando su liderazgo en innovación y calidad de servicios móviles.
Premios a la velocidad y liderazgo en conectividad
Ookla® premió a Claro con tres galardones clave: Mejor Red Móvil, Red Móvil Más Rápida y Red 5G Más Rápida en Guatemala durante el primer semestre de 2025. Estas distinciones se basan en una evaluación rigurosa del rendimiento real que experimentan los usuarios, considerando factores como velocidad de descarga, subida y latencia.
La firma estadounidense utilizó su métrica Speed Score™, que combina la experiencia de los usuarios en velocidad y estabilidad para determinar la calidad de las redes. Claro se posicionó como el operador que ofrece las velocidades más altas del mercado nacional, superando a otros proveedores en descargas, cargas y rendimiento en aplicaciones de video y navegación.
Reconocimiento por el impacto tecnológico
El presidente y CEO de Ookla, Stephen Bye, celebró el desempeño de la empresa: "Nos enorgullece reconocer a Claro con los premios Speedtest a la Mejor Red Móvil, la Red Móvil Más Rápida y la Red 5G Más Rápida en Guatemala durante el primer semestre de 2025. Estos galardones son una certeza de su buen desempeño y liderazgo en la industria de la tecnología móvil y los felicitamos por brindar al país servicios y soluciones con estándares elevados de excelencia", afirmó Bye.
Estos premios validan la capacidad de innovación de Claro, que en 2022 se convirtió en pionera al lanzar la tecnología 5G en Guatemala, abriendo la puerta a nuevas posibilidades para el consumo digital y el desarrollo económico y social.
Crecimiento sostenido e inversiones de futuro
Durante el periodo de evaluación, Claro consolidó su posición de liderazgo en el mercado de telecomunicaciones gracias a una estrategia de inversión continua en infraestructura de última generación. Diego Sibrián, Director Regional de Mercadeo, manifestó que los galardones representan el resultado del esfuerzo y compromiso de la compañía por acercar soluciones innovadoras a sus clientes, respaldadas por tecnología avanzada que asegura la mejor conectividad.
"Recibir estos reconocimientos es motivo de orgullo para Claro porque reflejan el trabajo de años y el compromiso con la modernización tecnológica", explicó Sibrián. Además, enfatizó el impacto de la conectividad en la reducción de la brecha digital y el acceso a nuevas oportunidades laborales, sociales y económicas.
Apuesta constante por la modernización nacional
Claro continúa impulsando el despliegue de la tecnología 5G y el desarrollo de fibra óptica a nivel nacional, posicionando a Guatemala a la par de países líderes en la digitalización global. Esta apuesta permite a los usuarios disfrutar de velocidades óptimas para transmitir contenido, realizar videollamadas y usar aplicaciones en tiempo real, fortaleciendo el ecosistema digital del país.
La labor de la empresa descansa en la dedicación de un equipo de profesionales altamente capacitados y en inversiones importantes orientadas al progreso de la red nacional. Su contribución es clave para generar desarrollo y bienestar social en toda Guatemala.
Respaldo de una empresa líder en Latinoamérica
Claro forma parte de América Móvil, el grupo de comunicaciones más grande de Latinoamérica, con operación en 23 países de América y Europa. Al cierre de junio de 2025, la corporación sumó 404 millones de accesos, con un sólido crecimiento en clientes de pospago y líneas fijas.
