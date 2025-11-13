 Claro Lidera en Conectividad Móvil en Guatemala con Tres Premios
Empresas

Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad

Claro vuelve a ser reconocida como líder en conectividad al recibir tres premios internacionales por su red 5G y la mayor velocidad en Guatemala, destacando su compromiso con la tecnología avanzada.

Compartir:
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad, Emisoras Unidas
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad / FOTO: Emisoras Unidas

Claro Guatemala recibió una triple distinción internacional este 13 de noviembre de 2025 por parte de Ookla®, líder global en análisis y medición de redes. Por quinto año consecutivo, la compañía obtuvo el reconocimiento como la red móvil más rápida del país, reafirmando su liderazgo en innovación y calidad de servicios móviles.

Premios a la velocidad y liderazgo en conectividad

Ookla® premió a Claro con tres galardones clave: Mejor Red Móvil, Red Móvil Más Rápida y Red 5G Más Rápida en Guatemala durante el primer semestre de 2025. Estas distinciones se basan en una evaluación rigurosa del rendimiento real que experimentan los usuarios, considerando factores como velocidad de descarga, subida y latencia.

La firma estadounidense utilizó su métrica Speed Score™, que combina la experiencia de los usuarios en velocidad y estabilidad para determinar la calidad de las redes. Claro se posicionó como el operador que ofrece las velocidades más altas del mercado nacional, superando a otros proveedores en descargas, cargas y rendimiento en aplicaciones de video y navegación.

Foto embed
Claro Guatemala recibe premios internacionales por conectividad móvil - Emisoras Unidas

Reconocimiento por el impacto tecnológico

El presidente y CEO de Ookla, Stephen Bye, celebró el desempeño de la empresa: "Nos enorgullece reconocer a Claro con los premios Speedtest a la Mejor Red Móvil, la Red Móvil Más Rápida y la Red 5G Más Rápida en Guatemala durante el primer semestre de 2025. Estos galardones son una certeza de su buen desempeño y liderazgo en la industria de la tecnología móvil y los felicitamos por brindar al país servicios y soluciones con estándares elevados de excelencia", afirmó Bye.

Estos premios validan la capacidad de innovación de Claro, que en 2022 se convirtió en pionera al lanzar la tecnología 5G en Guatemala, abriendo la puerta a nuevas posibilidades para el consumo digital y el desarrollo económico y social.

Crecimiento sostenido e inversiones de futuro

Durante el periodo de evaluación, Claro consolidó su posición de liderazgo en el mercado de telecomunicaciones gracias a una estrategia de inversión continua en infraestructura de última generación. Diego Sibrián, Director Regional de Mercadeo, manifestó que los galardones representan el resultado del esfuerzo y compromiso de la compañía por acercar soluciones innovadoras a sus clientes, respaldadas por tecnología avanzada que asegura la mejor conectividad.

"Recibir estos reconocimientos es motivo de orgullo para Claro porque reflejan el trabajo de años y el compromiso con la modernización tecnológica", explicó Sibrián. Además, enfatizó el impacto de la conectividad en la reducción de la brecha digital y el acceso a nuevas oportunidades laborales, sociales y económicas.

Apuesta constante por la modernización nacional

Claro continúa impulsando el despliegue de la tecnología 5G y el desarrollo de fibra óptica a nivel nacional, posicionando a Guatemala a la par de países líderes en la digitalización global. Esta apuesta permite a los usuarios disfrutar de velocidades óptimas para transmitir contenido, realizar videollamadas y usar aplicaciones en tiempo real, fortaleciendo el ecosistema digital del país.

La labor de la empresa descansa en la dedicación de un equipo de profesionales altamente capacitados y en inversiones importantes orientadas al progreso de la red nacional. Su contribución es clave para generar desarrollo y bienestar social en toda Guatemala.

Respaldo de una empresa líder en Latinoamérica

Claro forma parte de América Móvil, el grupo de comunicaciones más grande de Latinoamérica, con operación en 23 países de América y Europa. Al cierre de junio de 2025, la corporación sumó 404 millones de accesos, con un sólido crecimiento en clientes de pospago y líneas fijas.

Contactos para prensa: Litza de Escobar (5510-0093, [email protected]) y Claudia Massis López (5690-1234, [email protected]).

En Portada

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes II

12:10 PM, Nov 13
Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacionalt
Deportes

Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacional

09:37 AM, Nov 13
Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación t
Nacionales

Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación

11:24 AM, Nov 13
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionadost
Deportes

Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados

11:59 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateMundial 2026SeguridadEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos