Zigi: Préstamos instantáneos con selfies, ¡la nueva revolución!

Guatemala avanza en la modernización de su sistema financiero con el lanzamiento de una innovadora función de ZIGI, que permite solicitar y recibir préstamos en segundos.
La nueva herramienta de ZIGI, respaldada por Banco Industrial, marca un hito en la inclusión financiera del país al permitir que cualquier persona pueda acceder a microcréditos inmediatos de hasta Q3,500 con tan solo tomarse una "selfie" en la aplicación.
Esta función representa un cambio de paradigma en el otorgamiento de crédito, optimizando el acceso para quienes tradicionalmente enfrentan barreras con el sistema bancario tradicional. Usuarios pueden recibir préstamos al instante de manera digital y segura, sin necesidad de trámites complejos ni esperas prolongadas.
ZIGI apuesta por la agilidad y la confianza
En un entorno donde crece la demanda por soluciones financieras rápidas y accesibles, ZIGI presenta una alternativa completamente digital, pensada para las necesidades del día a día de los guatemaltecos. Desde la app, los usuarios reciben el monto aprobado de forma automática a su cuenta, manteniendo un proceso transparente, directo y amigable.
Michel Caputi, Team Leader de ZIGI, resaltó: "Hoy buscamos resolver todo desde el teléfono, con rapidez y confianza. Este lanzamiento demuestra que la tecnología puede ser cercana y confiable. Es un paso más hacia servicios financieros más cercanos y modernos para el día a día."
Reducir la brecha de inclusión financiera
La llegada de esta función responde a una problemática persistente: miles de guatemaltecos todavía se encuentran fuera del sistema financiero formal debido a procedimientos complejos y limitaciones de acceso a créditos tradicionales. ZIGI busca cambiar este escenario utilizando tecnología para fomentar la confianza, simplificar procesos y crear nuevas oportunidades para segmentos desatendidos.
Brenda Menjívar, Team Leader de Data & Risk en ZIGI, subrayó: "Este avance busca llegar a quienes nunca han tenido acceso a un préstamo tradicional. En ZIGI creemos que la tecnología debe servir para incluir, no para excluir."
Directo al teléfono, sin burocracia ni complicaciones
La aplicación permite que cualquier usuario, incluidos jóvenes, trabajadores independientes y personas no bancarizadas, puedan solicitar microcréditos inmediatos sin la necesidad de acudir a una sucursal o cumplir con requisitos tradicionales. Todo el proceso es 100% digital, rápido y seguro.
El desembolso inmediato de hasta Q3,500 está diseñado para cubrir necesidades cotidianas, aprovechar una oportunidad rápida o enfrentar cualquier imprevisto, entregando el control financiero directamente al usuario.
Una tendencia regional en crecimiento
El lanzamiento de la función de préstamos instantáneos de ZIGI se integra a una tendencia regional donde la digitalización financiera se convierte en motor de inclusión, agilidad y confianza. Guatemala avanza así un paso más hacia un ecosistema financiero moderno y accesible para toda la población.
¿Qué ofrece ZIGI para el día a día?
- Enviar y recibir dinero de manera rápida y digital
- Pagar con código QR
- Cobrar remesas efectivamente
- Pagar servicios básicos desde la misma plataforma
- Acceso a microcréditos inmediatos de hasta Q3,500
La propuesta de valor de ZIGI gira en torno a simplificar la experiencia financiera para todos los guatemaltecos, adaptándose al modo de vida digital y promoviendo una nueva forma de manejar el dinero: ágil, confiable y a la medida de las necesidades locales.