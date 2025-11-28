Lester Martínez, el nuevo embajador de Raptor Guatemala

El reconocido boxeador guatemalteco Lester Martínez será el nuevo embajador de la marca de bebidas energéticas Raptor a partir de enero de 2026. Esta alianza estratégica, que tendrá una duración inicial de un año, destaca el compromiso de la empresa con el deporte nacional y fortalece su conexión con el público guatemalteco a través de una figura deportiva en pleno ascenso.
El patrocinio entre Raptor y Lester Martínez simboliza la unión de la energía, la fuerza y el talento guatemalteco, respaldando valores fundamentales como la constancia, el esfuerzo, el liderazgo, la energía y la resiliencia para alcanzar metas ambiciosas. Estos son los pilares tanto del boxeador originario de Guatemala como de la marca, que busca inspirar a los consumidores y apoyar el crecimiento del deporte en el país.
Una apuesta por el talento nacional
Ricardo López, gerente de categoría de Energizantes de Raptor, explicó que esta colaboración surge a raíz de la identificación de la marca con el espíritu competitivo e incansable de Lester Martínez. "Creemos que la determinación y el trabajo duro son la fórmula para ganar, y Lester es el ejemplo perfecto de ello. Junto a él reafirmamos nuestro compromiso de impulsar el talento guatemalteco. Su energía y determinación reflejan exactamente lo que significa ser parte de Raptor", afirmó López, resaltando la sinergia de valores entre la marca y el deportista.
Trayectoria de un campeón
Lester Martínez entra a esta alianza con un impresionante historial profesional. Es el primer guatemalteco en posicionarse dentro del top 10 del ranking mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Además, ostenta un récord de 19 victorias —16 por nocaut—, 0 derrotas y 1 empate, junto a diversos títulos latinoamericanos del CMB y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
Martínez expresó su emoción por esta nueva etapa: "Es un orgullo representar a una marca que comparte mi visión: competir contra los mejores con energía y nunca rendirse". Su trayectoria y mentalidad han convertido al boxeador en un referente para atletas jóvenes y para quienes buscan inspiración más allá del cuadrilátero.
Visibilidad en campañas y eventos
A partir de 2026, Lester Martínez será la imagen principal en distintas campañas digitales, institucionales y eventos deportivos organizados por Raptor. El atleta transmitirá un mensaje de energía y espíritu inquebrantable a miles de consumidores y seguidores, convirtiéndose en modelo a seguir para muchos dentro y fuera de Guatemala.
Las estrategias publicitarias y activaciones planificadas junto a Lester Martínez servirán para consolidar la presencia de Raptor en eventos de alto impacto y reforzar su posicionamiento entre las bebidas energéticas preferidas de la región.
Confianza en el esfuerzo guatemalteco
Emilio Espinoza, gerente regional de Raptor, subrayó la importancia de la iniciativa: "Este patrocinio no es solo una alianza deportiva, es una declaración: creemos en el talento guatemalteco y creemos que la disciplina y el trabajo duro permiten alcanzar la victoria". De esta manera, la marca refuerza su apuesta por el desarrollo del deporte nacional y por el fomento de valores que inspiran a nuevas generaciones de atletas guatemaltecos.