Ferromax Abre Megaservicio en Morales, Izabal para Desarrollar

Ferromax celebró la apertura de su nuevo Megaservicio en Morales Izabal, Guatemala, consolidando así su expansión regional en el marco del 40 aniversario de la compañía. La empresa, líder en el sector de materiales para construcción y metalmecánica, reforzó su compromiso con el crecimiento económico y social de Guatemala con este evento destacado. Autoridades locales, empresarios, clientes y miembros de la comunidad participaron en la inauguración, evidenciando la importancia de la inversión y su impacto en la zona.
La inauguración se realizó bajo el lema "Construyendo un Legado de Calidad", como parte de las celebraciones de las cuatro décadas de Grupo Ferromax. El acto simbolizó el avance de la empresa, fundada en 1985 en El Salvador por el ingeniero Francisco Suriano Siu, y su evolución para convertirse en un referente de innovación y calidad en la fabricación de productos de acero en la región.
Innovación y expansión regional
En sus cuarenta años de historia, Ferromax ha revolucionado la industria de la construcción, posicionando sus marcas como sinónimo de durabilidad y excelencia. La compañía ofrece un amplio portafolio de soluciones en hierro, perfiles metalmecánicos, estructuras y cubiertas para techos que cumplen con rigurosos estándares internacionales.
Uno de los pilares centrales para Ferromax ha sido la innovación constante. La empresa implementa tecnologías avanzadas, utiliza aceros de alta resistencia y mayores recubrimientos para prolongar la vida útil de sus productos, e impulsa servicios como la fabricación y entrega inmediata a longitud exacta, sin costos adicionales para sus clientes.
Compromiso sostenible
Ferromax incorpora prácticas de sostenibilidad a través de sus valores Ecosteel, enfocados en procesos de fabricación responsables. La empresa fomenta el respeto ambiental, minimiza el consumo de recursos naturales como agua y energía, y reduce las emisiones de dióxido de carbono.
Esta visión ha permitido a Ferromax convertirse en un aliado confiable para los sectores de construcción en Guatemala y la región, equilibrando crecimiento con acciones responsables hacia el entorno.
Impacto en la comunidad y generación de empleo
A lo largo de cuatro décadas, Ferromax ha fortalecido el tejido social de los países donde opera mediante la creación de miles de empleos directos y vinculados. Su cadena de Megaservicios dinamiza la economía local en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador.
El modelo de negocios de la compañía prioriza el acceso a productos innovadores y asequibles, aportando a la reducción del déficit habitacional e impulsando la calidad de vida en las comunidades. Entre sus iniciativas de impacto social, Ferromax organiza capacitaciones para clientes, realiza donaciones a instituciones sin fines de lucro y apoya con becas de estudios técnicos a sus colaboradores.
Presencia y atención al cliente
La nueva sucursal de Ferromax en Morales Izabal atiende a la población en el Km 240 de la Ruta al Atlántico, segunda entrada a Morales. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., buscando brindar soluciones inmediatas para proyectos de construcción e inversiones de clientes en la región.
Ferromax reafirma su visión de crecimiento y liderazgo en el sector, alineando su futuro con la protección de familias, proyectos e inversiones, y con el desarrollo sostenible de Centroamérica.