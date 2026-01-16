Gana 15 viajes al Mundial 2026 con Promerica y Visa

Guatemala se prepara para vibrar con la pasión del futbol mundial, y Banco Promerica, en una alianza estratégica con Visa, hace posible que quince de sus tarjetahabientes guatemaltecos vivan la inigualable experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ directamente desde el estadio. La esperada promoción, titulada "¿Y si esta vez gritas los goles en el estadio?", representa una oportunidad única para ser parte del evento deportivo más grande y esperado del planeta, con paquetes de viaje totalmente cubiertos que prometen momentos inolvidables.
La promoción, activa desde el 2 de enero y hasta el 15 de abril de 2026, busca premiar la lealtad y preferencia de los clientes de Banco Promerica. Cada uno de los quince afortunados ganadores en el país recibirá un paquete integral diseñado para una experiencia sin preocupaciones. Este incluye boletos para un emocionante partido de la ronda de 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pasajes aéreos de ida y vuelta para el ganador y un acompañante, alojamiento de primer nivel por dos noches, todos los traslados necesarios y acceso privilegiado a experiencias exclusivas de Visa, que enriquecerán su estadía tanto dentro como fuera del estadio, antes y después del esperado encuentro.
Participación Sencilla y al Alcance de Todos
Participar en esta inigualable oportunidad es sumamente sencillo. Los tarjetahabientes de Banco Promerica en Guatemala solo necesitan utilizar sus tarjetas de crédito o débito Visa en sus compras diarias. Cada transacción realizada con una tarjeta Visa de Banco Promerica genera automáticamente una participación en el sorteo, sin importar el monto de la compra. Esto significa que desde el café matutino hasta las compras más grandes, cada uso de la tarjeta incrementa las posibilidades de ganar.
- Realiza cualquier compra con tu tarjeta de crédito o débito Visa de Banco Promerica.
- Cada consumo genera automáticamente una participación en el sorteo.
- Entre más uses tu tarjeta, más oportunidades tienes de ganar.
- El sorteo se realizará después del 15 de abril de 2026.
No hay montos mínimos de compra requeridos para participar, lo que democratiza las oportunidades para todos los clientes del banco.
Vladimir Rubin, Director de Banca Personas de Banco Promerica Guatemala, destacó el compromiso de la institución con sus clientes. "En Banco Promerica buscamos constantemente ofrecer experiencias que van más allá de los servicios bancarios tradicionales. Con nuestra presencia en nueve países de la región y más de 35 años impulsando el desarrollo de nuestras comunidades, esta alianza con Visa nos permite llevar a 15 de nuestros clientes a vivir uno de los momentos más emocionantes del deporte mundial", afirmó Rubin.
Por su parte, Jorge Lemus, Vicepresidente Senior y Gerente de Grupo para Visa Caribe y Centro América, enfatizó la conexión de la marca con los aficionados. "Nuestra asociación de larga data con la FIFA nos ha permitido acercar uno de los eventos deportivos más esperados del mundo a nuestras comunidades, garantizando al mismo tiempo pagos fluidos, seguros e innovadores durante todo el torneo. Estamos entusiasmados de asociarnos con Banco Promerica para hacer realidad el sueño de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26™ para tarjetahabientes en toda Centroamérica y el Caribe", señaló Lemus.
La Copa Mundial de la FIFA 2026: Un Evento Histórico
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete ser una edición sin precedentes en la historia del fútbol. Por primera vez, participarán 48 equipos nacionales y se disputarán un total de 104 partidos. El magno evento se extenderá por tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México, con 16 ciudades sede que vibrarán con la pasión del fútbol. La competición se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, capturando la atención del mundo entero.
Esta edición representa una oportunidad única para los aficionados de la región, ya que muchos de los partidos se disputarán en ciudades geográficamente más cercanas que nunca, facilitando el acceso y la experiencia para los seguidores del fútbol en Centroamérica.
Alianza Estratégica y Compromiso Regional
La colaboración entre Banco Promerica y Visa se cimenta en una relación de larga data y un compromiso compartido con la innovación y las experiencias de valor. Visa ha sido Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la FIFA desde 2007, brindando soluciones innovadoras en más de 40 eventos de la FIFA alrededor del mundo y mejorando la experiencia de millones de aficionados con momentos inolvidables y oportunidades exclusivas.
Grupo Promerica, con 35 años de trayectoria, impulsa el desarrollo bancario en nueve países de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Gran Caimán. La institución se enfoca en desarrollar relaciones duraderas basadas en la confianza mutua y en ofrecer valor agregado a sus clientes, como lo demuestra esta promoción que busca estar presente en los momentos que más importan.
Para obtener más información sobre esta promoción y sus términos y condiciones, los clientes pueden visitar la página web oficial de Banco Promerica Guatemala.