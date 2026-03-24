Vitatrac: Nueva agencia 18 en carretera a El Salvador

La empresa Vitatrac, reconocida por su trayectoria en soluciones para el cuidado y mantenimiento automotriz, inauguró oficialmente su agencia número 18 en Guatemala, ubicada en el kilómetro 16.8 de la Carretera a El Salvador. Esta apertura representa un paso significativo dentro de su plan de crecimiento, el cual busca acercar servicios especializados a más conductores y fortalecer su presencia en puntos estratégicos del país.
La nueva sucursal está situada en 1-84, aldea Don Justo, Apto. A, zona 1, un sector de alto tránsito vehicular que conecta importantes áreas residenciales y comerciales. Con esta ubicación, la compañía busca brindar atención ágil tanto a clientes particulares como a flotas empresariales y a miles de conductores que circulan diariamente por esta vía.
Servicios integrales para el mantenimiento vehicular
En la nueva agencia, los usuarios podrán encontrar una amplia gama de productos y servicios orientados a optimizar el rendimiento y la seguridad de sus vehículos. Entre las principales opciones destacan la venta de llantas premium para distintos tipos de automotores, servicios de alineación y balanceo realizados con tecnología de última generación, así como mantenimientos preventivos y correctivos.
Además, la sucursal contará con asesoría personalizada brindada por técnicos especializados, quienes ofrecerán orientación sobre el cuidado adecuado de los vehículos y recomendaciones para prolongar su vida útil. Esta propuesta integral responde a la creciente demanda de soluciones confiables en el sector automotriz.
Presencia regional y visión de crecimiento sostenido
Actualmente, Vitatrac cuenta con operaciones en Guatemala y Honduras, donde ha consolidado su posicionamiento como una marca de confianza en el mercado. En territorio hondureño, la empresa ha establecido dos agencias, lo que refuerza su visión de expansión regional y crecimiento sostenido.
La apertura de nuevas sucursales forma parte de una estrategia que busca fortalecer la cercanía con los clientes, mejorar la cobertura de servicios y garantizar altos estándares de calidad en cada punto de atención.
Horarios accesibles y promociones de apertura
La agencia Vitatrac Carretera a El Salvador atenderá al público de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, mientras que los sábados y domingos abrirá de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
Con esta jornada extendida, la empresa pretende ofrecer mayor conveniencia a los usuarios que requieren servicios automotrices fuera del horario laboral habitual.
Como parte de la inauguración, la compañía anunció promociones y beneficios especiales para los clientes, con el objetivo de incentivar el mantenimiento preventivo de los vehículos y promover la seguridad vial en el país.
Compromiso con la calidad y la cercanía
Durante el anuncio oficial, José Algaba, Gerente de Ventas de Vitatrac, destacó que la apertura representa un avance importante dentro de la visión corporativa. Señaló que la empresa continúa trabajando para ofrecer soluciones integrales, confiables y accesibles, manteniendo un enfoque centrado en la satisfacción del cliente y la mejora constante de sus procesos.
Con la puesta en marcha de esta nueva agencia, Vitatrac reafirma su compromiso de innovación y expansión en el mercado guatemalteco, consolidando su presencia y fortaleciendo su propuesta de valor basada en la calidad del servicio, la atención cercana y la confianza de sus usuarios.