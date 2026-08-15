Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango

Electrónica Panamericana celebró la inauguración de su tienda número 14 en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, este sábado, 15 de agosto de 2026, para fortalecer su expansión en Guatemala. La firma aseguró que "la nueva sucursal, ubicada en Plaza Las Américas, acerca a las familias del suroccidente del país a un amplio portafolio de tecnología, electrodomésticos y entretenimiento".
Rodrigo Gallagher, Gerente de Mercadeo de Electrónica Panamericana, aseguró que la nueva tienda se ubica en Plaza Américas Mazatenango. Para conocer la ubicación exacta y los horarios de la nueva tienda, Galagher invitó a los clientes a visitar el portal electrónicapanamericana.com.
En un comunicado, Electrónica Panamericana aseguró que continúa consolidando su crecimiento en Guatemala con la apertura de su tienda número 14, reforzando su compromiso de acercar las principales marcas de tecnología y soluciones para el hogar a más familias guatemaltecas.
La nueva sucursal ofrece un amplio portafolio de tecnología, línea blanca, electrodomésticos, telefonía, computación, audio e instrumentos musicales, además de una experiencia de compra omnicanal que integra la atención en tienda con sus canales digitales", afirmaron.
Descuentos en la apertura de Electrónica Panamericana
Gallagher agregó que durante la inauguración de su tienda número 14, Electrónica Panamericana tiene precios especiales, precios de apertura y promociones con distintas entidades bancarias. Además, los clientes pueden acceder a la acumulación de puntos utilizando sus diferentes tarjetas de crédito.
El representante de Electrónica Panamericana agregó que esta apertura reafirma el posicionamiento que la marca tiene y al mismo tiempo se acerca más a los guatemaltecos que residen en los departamentos del país.
Nuestro compromiso es con Guatemala y por eso seguimos creando empleo e invirtiendo en el país. Estamos llegando a nuevas localidades para acercarnos más al público, para que tengan acceso a la nueva tecnología, y para que puedan disfrutar en el hogar con los diferentes productos que tenemos", declaró Gallagher.
"La apertura de nuestra tienda número 14 representa un paso importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento. Queremos seguir acercando a los guatemaltecos las mejores marcas, una atención especializada y una experiencia de compra respaldada por la confianza que caracteriza a Electrónica Panamericana", declaró la marca en su comunicado.
La marca se expresó orgullosa de llegar a Mazatenango y formar parte del desarrollo de la región. "Con esta nueva apertura, Electrónica Panamericana reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en Guatemala, fortaleciendo su presencia a nivel nacional y ofreciendo a sus clientes innovación, respaldo y un servicio de excelencia", subrayaron.
Para conocer más sobre las promociones de apertura, horarios de atención y ubicación de la nueva tienda, visite www.electronicapanamericana.com".
Recorrido y experiencia de Electrónica Panamericana
Electrónica Panamericana es una empresa guatemalteca especializada en la comercialización de tecnología, línea blanca, electrodomésticos, audio, computación, telefonía, instrumentos musicales y entretenimiento. A través de sus tiendas y canales digitales, ofrece las principales marcas del mercado, beneficios financieros y una experiencia de compra confiable y con respaldo.