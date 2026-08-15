 Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango
Empresas

Electrónica Panamericana fortalece expansión con nueva tienda en Mazatenango

La apertura de la tienda número 14 fortalece la expansión de Electrónica Panamericana en Guatemala.

Compartir:
-
Electronica Panamericana celebró la apertura de su sucursal número 14 en Mazatenango, Suchitepéquez. / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Electrónica Panamericana celebró la inauguración de su tienda número 14 en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, este sábado, 15 de agosto de 2026, para fortalecer su expansión en Guatemala. La firma aseguró que "la nueva sucursal, ubicada en Plaza Las Américas, acerca a las familias del suroccidente del país a un amplio portafolio de tecnología, electrodomésticos y entretenimiento".

Rodrigo Gallagher, Gerente de Mercadeo de Electrónica Panamericana, aseguró que la nueva tienda se ubica en Plaza Américas Mazatenango. Para conocer la ubicación exacta y los horarios de la nueva tienda, Galagher invitó a los clientes a visitar el portal electrónicapanamericana.com.

En un comunicado, Electrónica Panamericana aseguró que continúa consolidando su crecimiento en Guatemala con la apertura de su tienda número 14, reforzando su compromiso de acercar las principales marcas de tecnología y soluciones para el hogar a más familias guatemaltecas.

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango | Alex Meoño

Electrónica Panamericana inaugura sucursal en Mazatenango / Alex Meoño

La nueva sucursal ofrece un amplio portafolio de tecnología, línea blanca, electrodomésticos, telefonía, computación, audio e instrumentos musicales, además de una experiencia de compra omnicanal que integra la atención en tienda con sus canales digitales", afirmaron.

Descuentos en la apertura de Electrónica Panamericana

Gallagher agregó que durante la inauguración de su tienda número 14, Electrónica Panamericana tiene precios especiales, precios de apertura y promociones con distintas entidades bancarias. Además, los clientes pueden acceder a la acumulación de puntos utilizando sus diferentes tarjetas de crédito.

El representante de Electrónica Panamericana agregó que esta apertura reafirma el posicionamiento que la marca tiene y al mismo tiempo se acerca más a los guatemaltecos que residen en los departamentos del país.

Nuestro compromiso es con Guatemala y por eso seguimos creando empleo e invirtiendo en el país. Estamos llegando a nuevas localidades para acercarnos más al público, para que tengan acceso a la nueva tecnología, y para que puedan disfrutar en el hogar con los diferentes productos que tenemos", declaró Gallagher.

"La apertura de nuestra tienda número 14 representa un paso importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento. Queremos seguir acercando a los guatemaltecos las mejores marcas, una atención especializada y una experiencia de compra respaldada por la confianza que caracteriza a Electrónica Panamericana", declaró la marca en su comunicado.

La marca se expresó orgullosa de llegar a Mazatenango y formar parte del desarrollo de la región. "Con esta nueva apertura, Electrónica Panamericana reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en Guatemala, fortaleciendo su presencia a nivel nacional y ofreciendo a sus clientes innovación, respaldo y un servicio de excelencia", subrayaron.

 Para conocer más sobre las promociones de apertura, horarios de atención y ubicación de la nueva tienda, visite www.electronicapanamericana.com".  

Recorrido y experiencia de Electrónica Panamericana

Electrónica Panamericana es una empresa guatemalteca especializada en la comercialización de tecnología, línea blanca, electrodomésticos, audio, computación, telefonía, instrumentos musicales y entretenimiento. A través de sus tiendas y canales digitales, ofrece las principales marcas del mercado, beneficios financieros y una experiencia de compra confiable y con respaldo.

Electrónica Panamericana transforma su tienda en Metrocentro con innovaciones y ofertas exclusivas

Electrónica Panamericana reinaugura su tienda en Metrocentro, ofreciendo un espacio modernizado y promociones especiales del 7 al 9 de agosto, reafirmando así su compromiso con la tecnología en Guatemala.

En Portada

Identifican incremento en viajes hacia el sur del país por el feriadot
Nacionales

Identifican incremento en viajes hacia el sur del país por el feriado

11:07 AM, Ago 15
Cerca de medio centenar de muertos y 2 mil evacuados tras terremoto en Indonesiat
Internacionales

Cerca de medio centenar de muertos y 2 mil evacuados tras terremoto en Indonesia

10:24 AM, Ago 15
Bomberos Voluntarios celebran desfile por su 75 aniversariot
Nacionales

Bomberos Voluntarios celebran desfile por su 75 aniversario

08:47 AM, Ago 15
Hernán Medford llena de elogios a Amarini Villatorot
Deportes

Hernán Medford llena de elogios a Amarini Villatoro

10:12 AM, Ago 15
Muere famoso cantante luego de presenciar el eclipse solart
Farándula

Muere famoso cantante luego de presenciar el eclipse solar

08:42 AM, Ago 15

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasArgentinaNoticias de Guatemala#ViralesMundial2026FIFAEstados UnidosEspañaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar