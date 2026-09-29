Pedialyte Zero Sugar: Hidratación y Rendimiento Óptimo

Mantener una hidratación adecuada es fundamental para el bienestar general y el rendimiento óptimo del cuerpo humano. Más allá de la sensación de sed, la ingesta insuficiente de líquidos puede impactar funciones vitales, desde la regulación de la temperatura corporal hasta la capacidad cognitiva, afectando significativamente la calidad de vida diaria. Eso lo sabe Abbott Guatemala y por eso este martes, 29 de septiembre, presentó Pedialyte Zero Sugar, una solución en polvo que se adecua a la exigente rutina diaria y va contigo en todo momento.
El agua constituye aproximadamente el 60 por ciento del cuerpo de un adulto y es indispensable para procesos biológicos críticos. Entre ellos se incluyen la regulación de la temperatura corporal, el mantenimiento de la salud de la piel y las articulaciones, la digestión eficiente de los alimentos y el funcionamiento cerebral óptimo. La Dra. Yumaira Chacón, directora médica de Abbott en Guatemala, enfatizó que perder tan solo uno o dos por ciento de los líquidos corporales puede mermar el rendimiento físico y, lo que es aún más preocupante, la función cognitiva.
¿Cuánta agua necesitamos realmente?
La popular "regla de los ocho vasos al día" es solo una referencia general. La cantidad ideal de líquidos que una persona debe consumir diariamente varía considerablemente según factores como la edad, el nivel de actividad física y las condiciones ambientales. La doctora Chacón subraya que en situaciones de calor intenso, vuelos prolongados o después de un entrenamiento vigoroso, esta cantidad puede no ser suficiente para reponer las pérdidas de líquidos y electrolitos.
Para asegurar una hidratación efectiva, es recomendable incluir una diversidad de líquidos en la dieta. Esto no solo se limita al agua, sino que abarca opciones como jugos naturales sin azúcares añadidos, tés de hierbas sin endulzar y sopas. La variedad ayuda a mantener el cuerpo hidratado de manera constante y placentera.
El papel de los alimentos y electrolitos
La hidratación no depende exclusivamente de la ingesta de líquidos; el aporte adecuado de electrolitos es igualmente vital. En circunstancias normales, una dieta equilibrada suele proporcionar los electrolitos necesarios para el organismo. Sin embargo, cuando se realiza actividad física intensa o se pasa mucho tiempo al aire libre, las pérdidas de estos minerales pueden aumentar, haciendo que el agua por sí sola no sea suficiente para mantener un estado óptimo de hidratación.
Los electrolitos principales en las bebidas hidratantes son el sodio, el cloruro y el potasio. Estos componentes son esenciales para el equilibrio hídrico del cuerpo. La doctora Chacón destaca la importancia de productos como Pedialyte Zero Sugar en polvo, que ofrece una solución práctica para reponer líquidos y electrolitos de manera efectiva. Además, la presentación de Pedialyte Zero Sugar es ideal para llevar en la mochila o el bolso, proporcionando una hidratación y un refresco rápidos cuando más se necesitan, ya sea durante el ejercicio, un viaje o simplemente en el día a día.
Además de las bebidas especializadas, las frutas y verduras con alto contenido de agua juegan un rol significativo en la hidratación diaria. Alimentos como los pepinos, la sandía y las fresas contribuyen de manera importante a la ingesta total de líquidos. Como regla general, se estima que alrededor del 20 por ciento de las necesidades diarias de líquidos deben provenir de los alimentos.
Señales de alerta: ¿cómo saber si estás deshidratado?
Dado que las recomendaciones de ingesta de líquidos son personalizadas, es crucial aprender a escuchar las señales que el propio cuerpo envía. Si bien la sed es un indicador temprano, existen otros síntomas comunes que advierten sobre un nivel de hidratación deficiente:
- Ojos, boca y piel secos
- Orina oscura
- Disminución de la diuresis, es decir, un menor volumen de orina
- Dolor de cabeza
- Labios agrietados
- Sequedad en las fosas nasales
- Fatiga
- Mareos
Una hidratación inadecuada no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. El cerebro, compuesto en un 75 por ciento por agua, depende directamente de un suministro constante de líquidos para funcionar de manera óptima. Una hidratación deficiente puede impactar negativamente el equilibrio fisiológico y la función cognitiva, afectando el estado de ánimo y la claridad mental.
La doctora Chacón aconseja vigilar constantemente los niveles de hidratación. Planificar con anticipación y tener a mano agua, junto con una mezcla en polvo de electrolitos, puede ser una estrategia efectiva para reponer lo perdido. Mantenerse hidratado de forma proactiva siempre tendrá un impacto positivo en la salud general y el bienestar.