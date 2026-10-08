San Martín abre su tercera tienda en Texas, EE. UU.

La reconocida marca guatemalteca San Martín continúa su expansión internacional con la reciente inauguración de su tercera sucursal en Estados Unidos, ubicada estratégicamente en Plano, Texas. Este nuevo establecimiento refuerza la presencia de la compañía en el área de Dallas-Fort Worth, ofreciendo su distintivo concepto que integra restaurante, panadería, pastelería, cafetería y mercado en un solo espacio.
La apertura en Plano marca un paso significativo para San Martín, que inició su trayectoria en Guatemala, se extendió a El Salvador y ahora consolida su crecimiento en el mercado estadounidense. La nueva tienda busca brindar un servicio excepcional basado en la calidad y la tradición artesanal, elementos que han caracterizado a la marca desde sus inicios.
Un espacio con herencia guatemalteca
El establecimiento de Plano, con una extensión de 758 metros cuadrados, fue concebido como un lugar para el disfrute y el deleite de sus visitantes. Su diseño arquitectónico es uno de los principales diferenciadores, ya que reimagina la experiencia característica de San Martín al fusionar la rica herencia guatemalteca con una atmósfera refinada e inmersiva. El espacio incorpora materiales artesanales, madera, azulejos hechos a mano, elementos de ratán y abundante vegetación, creando un ambiente cálido y acogedor.
Este cuidado diseño acompaña al visitante desde la exhibición de pan recién horneado hasta las áreas de restaurante y cafetería, reflejando la filosofía artesanal que no solo se manifiesta en la arquitectura, sino también en la elaboración de sus productos, preparados desde cero con recetas originales. La tienda cuenta con una capacidad para 192 personas, lo que garantiza un ambiente cómodo y versátil para cualquier momento del día.
Gastronomía y contribución Local
La propuesta culinaria de San Martín en Plano reúne la oferta que la ha distinguido por décadas. Los comensales pueden disfrutar de su reconocida panadería euro-latina, elaborada artesanalmente con masa madre y recetas originales, así como de una amplia selección de repostería. Además, el menú del restaurante es variado y las bebidas se preparan con café tostado en la propia tostaduría de la marca.
Más allá de enriquecer la oferta gastronómica de Plano, esta nueva apertura representa una importante contribución al desarrollo económico local mediante la generación de aproximadamente 100 empleos directos en la comunidad. San Martín reafirma así su compromiso no solo con la calidad de sus productos, sino también con el bienestar de las comunidades donde opera.
Lleva el sabor guatemalteco a Texas
La llegada a Plano es parte integral de la estrategia de expansión de San Martín y subraya el compromiso de la marca de estar cada vez más cerca de las familias en el norte de Texas. Esta sucursal se suma a las exitosas ubicaciones ya existentes en Uptown Dallas y Addison, consolidando su presencia con tres tiendas en el Metroplex. La trayectoria de San Martín comenzó en 1974 como una pequeña panadería en Ciudad de Guatemala y ha evolucionado hasta convertirse en un referente internacional.
La nueva tienda está ubicada en 5500 Preston Rd., Plano, TX. Atenderá al público de domingo a jueves en un horario de 7:00 am a 9:00 pm, y los viernes y sábados de 7:00 am a 10:00 pm. Con esta inauguración, San Martín invita a la comunidad de Plano a descubrir una experiencia única, disfrutar de sus sabores favoritos y conocer un espacio donde la gastronomía se encuentra con el diseño y la calidez artesanal.
Para conocer más sobre San Martín, los interesados pueden visitar @sanmartingt o ingresar a www.sanmartinbakery.com.
San Martín: una marca con sólidos principios
San Martín es una empresa que inició sus operaciones en 1974 como panadería, pastelería y restaurante. Actualmente, cuenta con un equipo de más de 5,000 colaboradores y opera más de 70 tiendas en Guatemala. A nivel internacional, posee 12 tiendas en El Salvador y, con la reciente apertura, tres tiendas en Dallas, Texas, Estados Unidos. En esta última región, la marca recibió el reconocimiento como el Mejor Brunch Uptown por el Dallas Observer, lo que subraya su éxito y aceptación en el mercado estadounidense.
Además de su éxito comercial, San Martín mantiene un fuerte compromiso social a través de su programa de Responsabilidad Social Empresarial, "San Martín para todos". Mediante esta iniciativa, la empresa dona diariamente panes, pasteles y galletas, entre otros productos, a miles de niños, jóvenes y adultos de escasos recursos en Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango y El Salvador, demostrando su impacto positivo más allá de la gastronomía.