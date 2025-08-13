 Mia Khalifa desata locura en Instagram con foto sin sostén
Mia Khalifa y su delirante foto sin sostén desata la locura en Instagram

La exestrella de cine para adultos sorprendió a sus más de 28 millones de seguidores en Instagram.

Mia Khalifa,
Mia Khalifa / FOTO:

Mia Khalifa, la reconocida creativa y personalidad de redes, volvió a encender Instagram con una imagen audaz que dejó a sus fanáticos sin palabras.  En la publicación, aparece sin sostén, cubriendo estratégicamente sus atributos solo con su largo cabello.

Con lo anterior, la joven logró un efecto estético que generó una oleada de "wow" en los comentarios. Con su estilo provocador pero elegante, Mia logró un equilibrio perfecto entre sensualidad y sofisticación.

Mia Khalifa

La reacción en redes fue inmediata: cientos de fanáticos expresaron su asombro, con comentarios. Pero, ¿quién es Mia Khalifa y cuál es su actualidad? Nacida como Sarah Joe Chamoun en Beirut en 1993, Mia emigró a Estados Unidos en el 2001, donde más tarde, en 2014, daría sus primeros pasos en la industria adulta.

En solo tres meses, se convirtió en la actriz más vista de Pornhub, desatando una notoriedad mundial que la catapultó al estrellato, aunque no sin polémica y controversia.

Tras retirarse finalmente del cine para adultos, Mia Khalifa ha reconstruido su identidad profesional.  Se posiciona hoy como personalidad mediática, comentarista deportiva, creadora de contenido en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, además de lanzar su propia línea de joyería llamada Sheytan en 2023.

Además, Mia Khalifa es conocida por su activismo político. En 2025, reaccionó apasionadamente ante la controversia del dúo musical británico Bob Vylan, reafirmando su postura al denunciar la doble moral en las reacciones públicas frente a discursos pro-Palestina y versos controversiales.

La misteriosa muerte de Karla Álvarez, exesposa de Alexis Ayala de La casa de los famosos

Karla Álvarez, actriz y exesposa de Alexis Ayala, vuelve a ser noticia por el misterio de su muerte y las recientes declaraciones del actor.

En el terreno del entretenimiento, la famosa generadora de contenido también ha demostrado su faceta cinéfila.  En una reciente entrevista, compartió sus opiniones sobre películas premiadas y nominadas en los Oscars, revelando su pasión por el cine y su incursión en clases de actuación e improvisación.

En resumen, Mia Khalifa sigue siendo una figura poderosa en redes y medios. Su evolución demuestra que una figura puede reinventarse, romper estereotipos y seguir siendo relevante.

