 Héctor Sandarti eliminado de Top Chef VIP 4: Detalles aquí
Farándula

Héctor Sandarti queda eliminado de Top Chef VIP 4

El presentador guatemalteco le dice adiós a una de las experiencias más retadoras de su carrera, y asegura que se siente satisfecho de lo aprendido.

Héctor Sandarti, Instagram
Héctor Sandarti / FOTO: Instagram

Entre lágrimas y el recuento de buenas experiencias, Héctor Sandarti es eliminado de la cocina más famosa de Top Chef VIP 4.

Durante la eliminación la noche del lunes, Telemundo sacó lágrimas tanto dentro como fuera de la cocina, al conocerse que Héctor Sandarti quedó fuera de la competencia culinaria.

La noticia cayó de sorpresa para el resto de los participantes, quienes imaginaban que saldría de la competencia la reina de belleza dominicana, Celineé Santos, o la creadora de contenido mexicana, Curvy Zelma.

Sin embargo,  el queso un poco salado en el platillo vegetariano del exconductor de "La Casa de los Famosos" no logró convencer a los jueces: los chefs Toño De Livier, Betty Vázquez y Tita.

"Si hago un recuento entre el Sandarti que entró y el que salió de la competencia, de entrada cocino cosas que nunca imaginé cocinar. Tengo intuición, tengo sazón y tengo conocimiento y ciertas técnicas que en la cocina son extremadamente útiles", señaló el guatemalteco.

"Este show a mí solamente me sumó y con eso me quedo", se despidió el también presentador.

Además de la incredulidad dentro de la Cava, las redes sociales estallaron al denunciar que, en esta cuarta edición, el "drama" estaba tomando más protagonismo que los sabores en los platillos, haciendo referencia a las últimas eliminaciones.

Homenaje a Guatemala

Desde el primer episodio, Héctor Sandarti brilló al incluir sabores chapines. Presentó un pepián bautizado como "mi tierra chapinlandia", que cautivó al jurado con su personalidad y sazón guatemalteca.

En el programa de eliminación del jueves, Sandarti se reunió al jurado con un postre muy querido en la mesa chapina los rellenitos.

Con el nombre de "Rellenitos de Guatemala", presentó la receta clásica a base de frijoles volteados con azúcar, canela, vainilla y un toque de chocolate, logrando una textura suave y un sabor auténtico.

El jurado quedó encantado y el chef Antonio de Livier comentó: "Me sentí un chamaco guatemalteco en el campo, qué buen toque, para mí esto es maravilloso".

El viernes 15 de agosto, el programa presentó una eliminación sorpresa en la que nuevamente Héctor Sandarti estuvo en la cuerda floja. En esta ocasión, decidió inspirarse en los chuchitos, uno de los platillos más tradicionales de Guatemala.

