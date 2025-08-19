 Bella Thorne propone matrimonio y recibe duras críticas
Farándula

VIDEO. Bella Thorne le propone matrimonio a su novio y la llenan de críticas

Lo que debería haber sido un momento feliz para Bella Thorne se ha convertido en una oleada de fuertes comentarios.

Compartir:
Bella Thorne y su novio, Instagram
Bella Thorne y su novio / FOTO: Instagram

Bella Thorne volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir la propuesta de matrimonio que preparó para su pareja, el productor Mark Emms.

La pareja ya estaba comprometida desde 2023, cuando él le dio un lujoso anillo de diamantes, pero esta vez fue Bella quien se arrodilló para entregarle un anillo simbólico.

Sin embargo, Bella Thorne quiso hacer su parte. Ella compartió en sus redes sociales que se había arrodillado y le había pedido matrimonio a su prometido, dos años después de que él le hiciera la primera pregunta.

"Hace 3 años nos conocimos, 1 año después me propuso matrimonio", subtituló la publicación, que muestra imágenes caseras de Thorne arrodillándose. "Ahora, 1 año después, yo también".

En las imágenes se aprecia a la pareja en una habitación decorada con globos en forma de corazón y velas, mientras Bella Thorne sorprende a Emms con el emotivo detalle.

Aunque la noticia fue recibida con comentarios de felicitación, algunos fans criticaron a la actriz por su enfoque poco tradicional. Ella decidió responder a las críticas a través de sus historias.

"¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos. La mitad piensa: ‘No normalicemos la propuesta de matrimonio’, y la otra mitad: ‘¡Sí, poder femenino, esto es lo más tierno!’".

Foto embed
Bella Thorne - Instagram

Su vida sentimental

Bella Thorne ha estado comprometida anteriormente con el rapero Mod Sun y con el cantante italiano Benjamin Mascolo. También mantuvo una relación abierta con Tana Mongeau.

En 2019, se sinceró sobre su bisexualidad durante una entrevista con Gay Times para su número de febrero de 2019.

"Parece que nadie entiende la bisexualidad en absoluto", dijo la ex estrella infantil de Disney a la publicación, según informó la revista People en su momento.

"En este mundo, o eres gay o eres hetero; no hay término medio. Si te tiras a un tío una vez, tienes que ser gay. ¿Qué? No. Eso es ser fluido".

"No es una caja gay o hetero", añadió la estrella de portada de la revista. "Es un mundo intermedio que nadie puede meter en una caja, lo que les vuelve locos. La gente está tan enfadada porque no puede meterlo en una caja, no puede explicarlo y no puede ver cómo funciona, que lo odian".

En Portada

Continúa interrupción de operaciones en Puerto Santo Tomás de Castillat
Nacionales

Continúa interrupción de operaciones en Puerto Santo Tomás de Castilla

09:39 AM, Ago 19
Mario Escobar dirigirá el Inter Miami vs. Tigres por la Leagues Cupt
Deportes

Mario Escobar dirigirá el Inter Miami vs. Tigres por la Leagues Cup

10:09 AM, Ago 19
Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiarest
Nacionales

Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiares

10:46 AM, Ago 19
La reina de la ketamina se declara culpable de la muerte de Matthew Perryt
Farándula

La "reina de la ketamina" se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

10:09 AM, Ago 19

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos