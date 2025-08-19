Bella Thorne propone matrimonio y recibe duras críticas

Bella Thorne volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir la propuesta de matrimonio que preparó para su pareja, el productor Mark Emms.
La pareja ya estaba comprometida desde 2023, cuando él le dio un lujoso anillo de diamantes, pero esta vez fue Bella quien se arrodilló para entregarle un anillo simbólico.
Sin embargo, Bella Thorne quiso hacer su parte. Ella compartió en sus redes sociales que se había arrodillado y le había pedido matrimonio a su prometido, dos años después de que él le hiciera la primera pregunta.
"Hace 3 años nos conocimos, 1 año después me propuso matrimonio", subtituló la publicación, que muestra imágenes caseras de Thorne arrodillándose. "Ahora, 1 año después, yo también".
En las imágenes se aprecia a la pareja en una habitación decorada con globos en forma de corazón y velas, mientras Bella Thorne sorprende a Emms con el emotivo detalle.
Aunque la noticia fue recibida con comentarios de felicitación, algunos fans criticaron a la actriz por su enfoque poco tradicional. Ella decidió responder a las críticas a través de sus historias.
"¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos. La mitad piensa: ‘No normalicemos la propuesta de matrimonio’, y la otra mitad: ‘¡Sí, poder femenino, esto es lo más tierno!’".
Su vida sentimental
Bella Thorne ha estado comprometida anteriormente con el rapero Mod Sun y con el cantante italiano Benjamin Mascolo. También mantuvo una relación abierta con Tana Mongeau.
En 2019, se sinceró sobre su bisexualidad durante una entrevista con Gay Times para su número de febrero de 2019.
"Parece que nadie entiende la bisexualidad en absoluto", dijo la ex estrella infantil de Disney a la publicación, según informó la revista People en su momento.
"En este mundo, o eres gay o eres hetero; no hay término medio. Si te tiras a un tío una vez, tienes que ser gay. ¿Qué? No. Eso es ser fluido".
"No es una caja gay o hetero", añadió la estrella de portada de la revista. "Es un mundo intermedio que nadie puede meter en una caja, lo que les vuelve locos. La gente está tan enfadada porque no puede meterlo en una caja, no puede explicarlo y no puede ver cómo funciona, que lo odian".