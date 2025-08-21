Rapero Lil Nas X hospitalizado tras deambular casi sin ropa

El rapero Lil Nas X fue hospitalizado este jueves por una posible sobredosis de narcóticos y después de que la Policía de Los Ángeles lo arrestara mientras caminaba en ropa interior por las calles de la ciudad californiana.
En un video obtenido por TMZ se puede ver a Nas caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.
Lil Nas X comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis, según informaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles al canal de noticias NBC4.
El rapero y compositor estadounidense estuvo hospitalizado el pasado mes de abril después de haber «perdido el control» del lado derecho de su cara.
Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en estrella mundial con el éxito en 2019 de su tema ‘Old Town Road’, junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número uno de más larga duración en la historia de EE.UU., al superar a ‘Despacito’, con diecinueve semanas en lo más alto.
Confesiones
Lil Nas X habló abiertamente en el pasado sobre la historia de adicción de su familia y su propio consumo de marihuana mientras lamentaba el fallecimiento de los raperos Nipsey Hussle, XXXTentacion y Juice Wrld (XXXTentacion y Hussle fueron asesinados a tiros en 2018 y 2019, respectivamente, mientras que Juice Wrld murió de una sobredosis de drogas en diciembre de 2019).
"Pasaron tantas cosas durante mi ascenso", contó a Variety. "Ya sabes, drogas y asesinatos. Y el fallecimiento de mi abuela. Ella fue la primera persona cercana a mí que murió. Fue devastador. Y me volvió hipocondríaco: me despertaba con el corazón acelerado. Fue aterrador".
En esa misma entrevista, Lil Nas X recordó cómo comenzó a "fumar [marihuana] en exceso" como una forma de automedicarse durante ese periodo difícil.
"Luego empecé a sentirme más conectado con el universo y a tomar todo como una señal", recordó.
Su álbum debut de 2021, Montero, obtuvo doble platino en EE. UU. y alcanzó el número 2 en la lista Billboard 200. Montero fue nominado a Álbum del Año en los premios Grammy, mientras que el sencillo principal "Montero (Call Me by Your Name)" recibió nominaciones a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Video Musical en la ceremonia de 2022.