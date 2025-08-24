 Cazzu Regresa a OnlyFans
Farándula

La foto con la que Cazzu anunció su regreso a Only Fans: "Estoy de vuelta"

Tras varios meses de ausencia, la artista reaparece en la plataforma con una suscripción de 10 dólares.

Cazzu, Vogue
Cazzu / FOTO: Vogue

La talentosa cantante argentina Cazzu anunció oficialmente su regreso a OnlyFans, tras una pausa motivada por cambios personales y profesionales. La noticia generó revuelo en redes sociales y medios especializados, consolidando a la artista como una creadora que mezcla lo íntimo con lo auténtico.

En una Instagram Story cargada de atmósfera íntima y reflexión, Cazzu se retrató frente a un espejo, potenciando una conexión directa con su audiencia.  Sobre la imagen se leía la frase en inglés "I'm back bitches", un mensaje potente que acompañó un enlace directo a su perfil en la plataforma.

Foto embed
Cazzu - Cazzu

La reactivación llega con una tarifa mensual accesible de USD 10, una cifra estratégica que guarda relación tanto con su etapa anterior como con su intención de mantener a su comunidad cercana y conectada. En su primera incursión en OnlyFans, que comenzó en noviembre de 2020, Cazzu ofreció contenido sensual y exclusivo, alcanzando estimados de USD 21 000 mensuales con suscripciones entre USD 10 y 20.

Este relanzamiento no es solo una estrategia económica: representa una decisión concreta en un periodo de reorganización personal.  Cazzu, quien atraviesa una separación de Christian Nodal y enfrenta cuestionamientos sobre la pensión alimentaria que recibe para el cuidado de su hija Inti, opta por retomar OnlyFans como una fuente de ingresos directa y empoderadora.

Cazzu se posiciona

Según medios como La Opinión, en apenas unas horas ya había alcanzado más de 290 suscriptores y publicado dos actualizaciones con varias imágenes, reforzando la efectividad de su estrategia. Además de la música y las plataformas digitales, Cazzu continúa sorprendiendo a sus fanáticos con su lado más íntimo y reflexivo a través de la escritura.

La artista recientemente presentó un libro en el que comparte vivencias personales, pensamientos y experiencias que marcaron su camino, consolidándose no solo como referente del trap latino, sino también como una voz que inspira desde la literatura.

