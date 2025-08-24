Cazzu Regresa a OnlyFans

La talentosa cantante argentina Cazzu anunció oficialmente su regreso a OnlyFans, tras una pausa motivada por cambios personales y profesionales. La noticia generó revuelo en redes sociales y medios especializados, consolidando a la artista como una creadora que mezcla lo íntimo con lo auténtico.
En una Instagram Story cargada de atmósfera íntima y reflexión, Cazzu se retrató frente a un espejo, potenciando una conexión directa con su audiencia. Sobre la imagen se leía la frase en inglés "I'm back bitches", un mensaje potente que acompañó un enlace directo a su perfil en la plataforma.
La reactivación llega con una tarifa mensual accesible de USD 10, una cifra estratégica que guarda relación tanto con su etapa anterior como con su intención de mantener a su comunidad cercana y conectada. En su primera incursión en OnlyFans, que comenzó en noviembre de 2020, Cazzu ofreció contenido sensual y exclusivo, alcanzando estimados de USD 21 000 mensuales con suscripciones entre USD 10 y 20.
Este relanzamiento no es solo una estrategia económica: representa una decisión concreta en un periodo de reorganización personal. Cazzu, quien atraviesa una separación de Christian Nodal y enfrenta cuestionamientos sobre la pensión alimentaria que recibe para el cuidado de su hija Inti, opta por retomar OnlyFans como una fuente de ingresos directa y empoderadora.
Según medios como La Opinión, en apenas unas horas ya había alcanzado más de 290 suscriptores y publicado dos actualizaciones con varias imágenes, reforzando la efectividad de su estrategia. Además de la música y las plataformas digitales, Cazzu continúa sorprendiendo a sus fanáticos con su lado más íntimo y reflexivo a través de la escritura.
La artista recientemente presentó un libro en el que comparte vivencias personales, pensamientos y experiencias que marcaron su camino, consolidándose no solo como referente del trap latino, sino también como una voz que inspira desde la literatura.