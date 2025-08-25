Harry Styles y famosa actriz causan furor en redes sociales

Zoë Kravitz y Harry Styles fueron vistos recientemente caminando juntos por las calles de Roma, tomados del brazo, lo cual ha desatado una oleada de especulaciones sobre un posible romance.
Un video difundido por un fan en X muestra a la pareja transitando por una calle empedrada de la capital italiana.
Zoë Kravitz, de 36 años, luce un vestido blanco corto, gorra negra y gafas oscuras; mientras Harry Styles, de 31, viste una chaqueta azul, jeans sueltos y lentes de sol.
El paseo relajado, en plena luz del día, despertó expectación por el evidente gesto de cercanía entre ambos.
Zoë Kravitz se encontraba en Europa promocionando su nueva película Caught Stealing, dirigida por Darren Aronofsky, que tendrá su estreno el 29 de agosto.
Estuvo presente en eventos en París y Londres días antes de este paseo romántico. Por su parte, Harry Styles parece disfrutar de una pausa en su agenda pública tras el éxito de su gira Love On Tour entre 2021 y 2023.
Hasta ahora, ninguno ha comentado sobre el video ni aclarado la naturaleza de su vínculo. Este silencio solo ha profundizado el misterio, alimentando más especulaciones en redes sociales y medios de farándula.
Sus relaciones
Hace unos días, Zoë Kravitz había ocupado el foco mediático por su participación en la promoción internacional de la película Caught Stealing, donde comparte créditos con Austin Butler.
Durante su estancia en París, imágenes de ambos asistiendo a un bar y compartiendo momentos cercanos alimentaron rumores sobre la naturaleza de su vínculo.
Por otra parte, Harry Styles suma una secuencia de episodios mediáticos vinculados a su vida privada.
A finales de junio, el cantante fue fotografiado besando a una mujer durante el festival Glastonbury, posteriormente se le vio en el área VIP acompañado de la productora Ella Kenny, con quien fue relacionado sentimentalmente.
Los hechos ocurrieron de manera posterior a la relación del artista con Taylor Russell, finalizada en mayo de 2024 y cuya ruptura fue reportada en medios internacionales.
El entorno afectivo de Zoë Kravitz incluye la terminación, en octubre de 2024, de su compromiso matrimonial con el actor Channing Tatum, a quien conoció en el rodaje de Blink Twice, su primera producción como directora.
Antes de esta relación, Kravitz estuvo casada durante un año con el actor Karl Glusman.