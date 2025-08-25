Manuel Masalva Regresa a Redes Tras Batalla Contra una Bacteria

Manuel Masalva reapareció en redes sociales mostrando cómo luce tras recuperarse de una infección bacteriana que casi le cuesta la vida.
A través de su cuenta de Instagram, el actor mexicano reveló que perdió más de 60 libras debido a la infección que lo mantuvo en coma inducido por varias semanas en Dubái.
Explicó que se encuentra en recuperación para poder volver a su vida normal, sobre todo porque tuvo varias secuelas.
"Agradezco sus mensajes y su cariño. Claro que me veo y me siento bien, les comparto que vengo recuperándome de 28k abajo, y que mi cuerpecito se anda reponiendo de los daños", mencionó.
Además, Manuel Masalva dijo que se encuentra en terapia para rehabilitarse ya que perdió la habilidad para caminar.
"Ando rehabilitando mi caminar, me falta mucho aún. Ya les subo una foto de mi look actual. L@s quiero mucho", finalizó.
También compartió detalles de cómo avanza su rehabilitación. Manuel Masalva publicó su primera foto desde el gimnasio, luciendo camiseta blanca, short verde y muñequeras, mientras trabaja para recuperar su condición física.
"¡Hola mi gente y familia! Bello día para todxs. Muchas pero muchas gracias por sus mensajes, sus buenos deseos. Estoy bien, pero sigo recuperándome", escribió.
¿Qué le pasó?
Un viaje de ensueño a Filipinas terminó convertido en pesadilla para el actor Manuel Masalva, conocido por sus papeles en "Narcos" y "Pecados inconfesables".
La pesadilla comenzó en marzo, cuando Manuel Masalva, tras vacacionar en Filipinas, arribó a Dubái y empezó a sentir dolores severos en la cadera, calambres y fiebre.
El cuadro se complicó rápidamente hasta dificultar el movimiento y la respiración, lo cual derivó en una cirugía de emergencia.
Manuel Masalva permaneció en coma durante más de 16 días y en el hospital por alrededor de tres meses y medio. Al despertar, descubrió que había perdido completamente la movilidad de sus extremidades, e incluso tenía dificultades para mover los dedos y el rostro.
Durante la crisis, la familia del actor organizó una campaña de apoyo en GoFundMe para cubrir gastos médicos que superaban el millón de pesos mexicanos.