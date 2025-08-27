Cazzu deslumbra con foto hot para su gira 2023

Cazzu rompió el internet tras compartir en sus redes sociales una candente imagen donde aparece presumiendo su belleza y sensualidad
La cantante argentina utilizó una imagen de su sesión de fotos para promocionar su gira "Latinaje" por Latinoamérica, aunque algunos shows ya están sold out.
En las imágenes, Cazzu se dejó ver ataviada con un pequeño conjunto de lencería negro con rojo, con un bralette de finos tirantes y un bikini del mismo estilo y tono. Le sumó un liguero con medias negras minimalistas y fina joyería.
Lució su cabellera oscura peinada sobre sus hombros con mechones ondulados. Su rostro estuvo maquillado con una ligera capa de base natural, labial nude mate, sombras marornes, así como un fino cat eye negro y pestañas con rímel negro.
"Falta tan poco... ?", escribió la rapera en su publicación.
Estas publicaciones de la argentina en redes sociales ocurren después de haber regresado con gran éxito a su página de OnlyFans, misma que dejó para centrarse en su maternidad.
El fin de semana pasado Cazzu se convirtió en tendencia luego de anunciar vía Instagram su gran regreso con una sexy fotografía en lencería.
Minutos después de la reapertura de la página, en redes sociales comenzaron a circular las primeras imágenes que subió para sus suscriptores.
Confesiones
Como pocas veces, Cazzu se mostró abierta y relajada durante un live en Tiktok que realizó junto a su amigo, el rapero puertorriqueño Noriel con quien habló de su intereses amorosos y reveló que tiene un crush de toda la vida.
Para sorpresa de sus seguidores, reconoció que se siente atraída físicamente por el actor irlandés Paul Mescal; además, la argentina no dudó en hablar de uno de los temas que cuida públicamente: su corazón.
Cazzu se sintió tan cómoda que se animó a revelar la nacionalidad del hombre que robó secretamente su corazón:
"Si llega primero Venezuela que Republica Dominicana, bienvenido sea. Mi crush de toda la vida es venezolano el hombre más lindo que yo conocí en mi vida, es venezolano, rapero".
Con el carisma de la caracteriza, reveló por qué prefiere no decir su nombre: "Es el hombre definitivo, jamás lo diré, por respeto al orden universal".