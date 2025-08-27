 Cazzu deslumbra con foto hot para su gira 2023
Farándula

Cazzu rompe las redes con su foto hot para promocionar su gira

La cantante argentina posó en transparente lencería para promocionar su tour "Latinaje" por Latinoamérica.

Compartir:
Cazzu, Instagram
Cazzu / FOTO: Instagram

Cazzu rompió el internet tras compartir en sus redes sociales una candente imagen donde aparece presumiendo su belleza y sensualidad

La cantante argentina utilizó una imagen de su sesión de fotos para promocionar su gira "Latinaje" por Latinoamérica, aunque algunos shows ya están sold out.

En las imágenes, Cazzu se dejó ver ataviada con un pequeño conjunto de lencería negro con rojo, con un bralette de finos tirantes y un bikini del mismo estilo y tono. Le sumó un liguero con medias negras minimalistas y fina joyería.

Foto embed
Cazzu lencería - Instagram

Lució su cabellera oscura peinada sobre sus hombros con mechones ondulados. Su rostro estuvo maquillado con una ligera capa de base natural, labial nude mate, sombras marornes, así como un fino cat eye negro y pestañas con rímel negro.

"Falta tan poco... ?", escribió la rapera en su publicación. 

Estas publicaciones de la argentina en redes sociales ocurren después de haber regresado con gran éxito a su página de OnlyFans, misma que dejó para centrarse en su maternidad.

El fin de semana pasado Cazzu se convirtió en tendencia luego de anunciar vía Instagram su gran regreso con una sexy fotografía en lencería.

Minutos después de la reapertura de la página, en redes sociales comenzaron a circular las primeras imágenes que subió para sus suscriptores.

Filtran fotos que Cazzu publicó en OnlyFans tras anunciar su regreso

La cantante sorprendió a sus fans al revelar que había regresado a la famosa plataforma de contenido para adultos.

Confesiones

Como pocas veces, Cazzu se mostró abierta y relajada durante un live en Tiktok que realizó junto a su amigo, el rapero puertorriqueño Noriel con quien habló de su intereses amorosos y reveló que tiene un crush de toda la vida.   

Para sorpresa de sus seguidores, reconoció que se siente atraída físicamente por el actor irlandés Paul Mescal; además,  la argentina no dudó en hablar de uno de los temas que cuida públicamente: su corazón.  

Cazzu se sintió tan cómoda que se animó a revelar la nacionalidad del hombre que robó secretamente su corazón:

"Si llega primero Venezuela que Republica Dominicana, bienvenido sea. Mi crush de toda la vida es venezolano el hombre más lindo que yo conocí en mi vida, es venezolano, rapero".

Con el carisma de la caracteriza, reveló por qué prefiere no decir su nombre: "Es el hombre definitivo, jamás lo diré, por respeto al orden universal". 

En Portada

Surgen más detalles del caso de posible corrupción en Ministerio de Desarrollot
Nacionales

Surgen más detalles del caso de posible corrupción en Ministerio de Desarrollo

12:12 PM, Ago 27
Así le fue a Sergio Chumil en la contrarreloj por equipos en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Así le fue a Sergio Chumil en la contrarreloj por equipos en la Vuelta a España 2025

10:43 AM, Ago 27
Presidente de 48 Cantones: Hay un sistema donde están promoviendo silenciar a la poblaciónt
Nacionales

Presidente de 48 Cantones: "Hay un sistema donde están promoviendo silenciar a la población"

11:53 AM, Ago 27
Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swiftt
Farándula

Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift

10:10 AM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaLiga Nacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos