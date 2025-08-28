 Esme La Chapina deslumbra con su curvas en bikinazo
Farándula

Esme La Chapina hace alarde de sus curvas en tremendo bikinazo

La creadora de contenido salió de viaje fuera de Guatemala y aunque no reveló el destino, no perdió la oportunidad de posar en sexy traje de baño.

Compartir:
Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

Esme La Chapina sigue dando de qué hablar en las redes sociales, y su última publicación dejó muy poco a la imaginación.

La generadora de contenido guatemalteca volvió a encender las redes sociales con una foto que ha dejado a más de uno con la boca abierta.   

En ella, Esme La Chapina hace alarde de sus poderosas curvas en un sexy traje de baño color blanco y detalles en color dorado.

Las reacciones no tardaron en llegar y la mayoría le dejó decenas de corazones y halagos.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

Hace unos días reveló que saldría de viaje, incluso compartió fotos desde el avión y en el aeropuerto; sin embargo, no dijo cuál era el destino.

En 2023, Esme La Chapina confesó en sus redes sociales que se había hecho varios procedimientos estéticos. Además, confesó la exorbitante cantidad que había invertido en sus cirugías, cuidados y más.

"En las cirugías, contraté un enfermero y alquilé un lugar donde quedarme cerca de la clínica gasté unos Q100 mil", destacó la joven.

Se une al trend

Hace unas semanas se hizo viral el trend "Ojitos mentirosos", al que se unieron varios influencers nacionales. El video ha conquistado corazones y por eso Esme La Chapina, que lejos de generar polémica, se unió para generar una reflexión al amor de padres hacia sus hijos.

Esme La Chapina muestra sin censura parte íntima donde retoca su tatuaje

Sabiendo que sería criticada, la creadora de contenido guatemalteca publicó una imagen donde expone sus atributos.

Varios jóvenes con maquillaje de payaso han sido grabados caminando por calles o plazas, mientras suena de fondo la canción, "Ojitos mentirosos", una cumbia lanzada hace más de 30 años por la agrupación Tropicalísimo Apache, originarios de Torreón, Coahuila en México.

Esme La Chapina junto a su hijo, retrataron el amor de madre/ padre y cómo es que hacen todo lo posible por ver feliz a sus hijos. En una parte del video, la creadora de contenido grabó en una calle en donde, un padre e hijo perdieron la vida, el pasado fin de semana luego de caer en un tragante.

En Portada

Diputado revela hallazgos en venta de boletos para Guatemala-El Salvadort
Deportes

Diputado revela hallazgos en venta de boletos para Guatemala-El Salvador

01:37 PM, Ago 28
Exviceministro enfrentará juicio por crimen contra jefe legal del Congresot
Nacionales

Exviceministro enfrentará juicio por crimen contra jefe legal del Congreso

11:37 AM, Ago 28
Señalan riesgos para la salud y el ambiente tras fallo de CC sobre reglamento de gestión de desechost
Nacionales

Señalan riesgos para la salud y el ambiente tras fallo de CC sobre reglamento de gestión de desechos

10:43 AM, Ago 28
Anne Hathaway se cae de las gradas en plena grabación de El Diablo viste a la moda 2t
Farándula

Anne Hathaway se cae de las gradas en plena grabación de "El Diablo viste a la moda 2"

11:55 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos