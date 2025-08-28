Esme La Chapina deslumbra con su curvas en bikinazo

Esme La Chapina sigue dando de qué hablar en las redes sociales, y su última publicación dejó muy poco a la imaginación.
La generadora de contenido guatemalteca volvió a encender las redes sociales con una foto que ha dejado a más de uno con la boca abierta.
En ella, Esme La Chapina hace alarde de sus poderosas curvas en un sexy traje de baño color blanco y detalles en color dorado.
Las reacciones no tardaron en llegar y la mayoría le dejó decenas de corazones y halagos.
Hace unos días reveló que saldría de viaje, incluso compartió fotos desde el avión y en el aeropuerto; sin embargo, no dijo cuál era el destino.
En 2023, Esme La Chapina confesó en sus redes sociales que se había hecho varios procedimientos estéticos. Además, confesó la exorbitante cantidad que había invertido en sus cirugías, cuidados y más.
"En las cirugías, contraté un enfermero y alquilé un lugar donde quedarme cerca de la clínica gasté unos Q100 mil", destacó la joven.
Se une al trend
Hace unas semanas se hizo viral el trend "Ojitos mentirosos", al que se unieron varios influencers nacionales. El video ha conquistado corazones y por eso Esme La Chapina, que lejos de generar polémica, se unió para generar una reflexión al amor de padres hacia sus hijos.
Varios jóvenes con maquillaje de payaso han sido grabados caminando por calles o plazas, mientras suena de fondo la canción, "Ojitos mentirosos", una cumbia lanzada hace más de 30 años por la agrupación Tropicalísimo Apache, originarios de Torreón, Coahuila en México.
Esme La Chapina junto a su hijo, retrataron el amor de madre/ padre y cómo es que hacen todo lo posible por ver feliz a sus hijos. En una parte del video, la creadora de contenido grabó en una calle en donde, un padre e hijo perdieron la vida, el pasado fin de semana luego de caer en un tragante.