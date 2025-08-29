 Yolanda Andrade revela que le queda poco tiempo de vida
Yolanda Andrade asegura que no le queda mucho tiempo de vida

La presentadora mexicana preocupa a sus fans luego de hacer una demoledora confesión sobre su estado de salud tras enfermedad incurable.

yolanda andrade montserrat oliver,
yolanda andrade montserrat oliver / FOTO:

Desde hace un buen tiempo, Yolanda Andrade se ha mantenido alejada de los foros de grabación debido a las complicaciones que enfrenta por su estado de salud.

La presentadora mexicana padece dos enfermedades incurables que conforme evolucionen afectarán el habla y la movilidad y tras recibir el diagnóstico aseguró que "con trabajo" va a vivir 5 años más.  

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales para felicitar a su querida amiga Thalía por su cumpleaños número 54 y su mensaje causó preocupación a sus miles de fans.

"Te adoro mi amor hermosa, que cumplas muchos años más. ¿Cómo cuántos quieres?... 100, no, tú eres longeva, Dios dirá, porque tu abuelita se murió de 105, está muy cabrón. No me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más", escribió.

Pese a que el humor de Yolanda Andrade ha resaltado a lo largo de su carrera, en esta ocasión su comentario generó revuelo entre sus seguidores, tomando en cuenta las complicaciones que enfrenta desde hace algún tiempo.

¿Qué enfermedades tiene?

Los problemas de salud de Yolanda Andrade comenzaron en abril de 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral detectado luego de una hospitalización de emergencia.

En ese momento aseguró que "estuvo a punto de morir", en una publicación de Instagram y que le dejó secuelas, entre ellas una mayor sensibilidad a la luz, por lo cual utilizó un parche en uno de sus ojos.

Un año después, apareció con un tanque de oxígeno y comenzaron con dificultades para hablar, posteriormente fue hospitalizada para recibir "tratamientos médicos pertinentes", reveló Ruth Rocha, productora de Monste & Joe.

El problema de salud de Yolanda Andrade más reciente ocurrió por dos enfermedades sin cura que recibió:

"Tengo diagnósticos y los dos no tienen cura, esto quiere decir que, médicamente, me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios", contó para el canal de YouTube Qué buen chisme.

Foto embed
yolanda andrade salud aneurisma -

  • element_2

