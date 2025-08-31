 Kimberly Flores en lencería: ¡Locura al estilo OnlyFans!
Farándula

Al estilo OnlyFans, Kimberly Flores desata la locura en Instagram con provocadora foto en lencería

La publicación desató la locura entre sus millones de seguidores y reafirmó su imagen como uno de los rostros más sensuales.

Kimberly Flores,
Kimberly Flores / FOTO:

La guatemalteca Kimberly Flores volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de publicar una fotografía que desató miles de reacciones en cuestión de horas. La esposa del cantante Edwin Luna compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece luciendo una sexy lencería de tiras, con transparencias y cortes estratégicos.

La publicación encendió la plataforma al punto de generar un alto nivel de interacción entre sus fans. La modelo y empresaria optó por desactivar los comentarios en la publicación, lo que no evitó que la foto circulara rápidamente en páginas de espectáculos y fanáticos que resaltaron lo atrevido de su look.

Flores es conocida por compartir constantemente contenido sensual en sus redes, sin embargo, esta vez fue más allá, mostrando un lado aún más provocador. Kimberly Flores nació el 15 de abril de 1989 en Ciudad de Guatemala. Desde muy joven incursionó en el modelaje y con el tiempo ganó popularidad como influencer.

Actualmente supera los 2.4 millones de seguidores en Instagram, donde combina publicaciones de estilo de vida, familia, emprendimiento y sesiones fotográficas cargadas de sensualidad. En el ámbito televisivo, participó en realities como Rica, Famosa y Latina y La Casa de los Famosos, donde también dio mucho de qué hablar por su personalidad directa y sus polémicas declaraciones.

Además, Kimberly ha desarrollado su faceta empresarial con la línea de belleza Keigi Beauty, reforzando su imagen como mujer multifacética. En su vida personal, está casada desde 2019 con Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey, con quien tiene una hija llamada Gianna.

Su matrimonio ha estado en el ojo público, pero ambos han sabido capitalizar su relación para reforzar su popularidad en México y Centroamérica.

Su estilo atrevido y su capacidad para generar conversación la mantienen en la mira constante de medios y seguidores.

