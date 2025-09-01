 Axel, el cantante, anuncia su conversión en sacerdote
Farándula

El cantante Axel revela que se convertirá en sacerdote

El artista argentino dejó con la boca abierta a sus miles de fans al revelar que recibió "un llamado de allá arriba" que cambió su vida.

Axel cantante, Instagram
Axel cantante / FOTO: Instagram

Axel volvió a llamar la atención con una revelación inesperada durante una transmisión en vivo.

Durante una charla en el stream Lapré, el cantante argentino habló sobre su profunda fe, su vínculo con la espiritualidad y hasta dejó abierta la posibilidad de que, dentro de algunos años, decida consagrar su vida a la religión, algo que generó sorpresa tanto en los presentes como en sus seguidores.  

"En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser. Dios me hizo, me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte, como Celebra la vida, Amo, Te voy a amar", admitió Axel dejando con la boca abierta a todos.

Ante la consulta de La Tora, una de las panelistas, sobre su religiosidad, Axel no dudó: "Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo".

Axel explicó que desde muy pequeño siente devoción por San Francisco de Asís y que siempre lo atrajo la idea de ser franciscano.

"Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano desde los 12 años. Y dije: ‘A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax, no me voy a quedar con esa espina’", reveló.

El conductor Grego Roselló, intervino con humor y se imaginó a Axel oficiando misa: "Imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel. Voy a decir: Me están jodiendo. Lo primero que pienso es en un videoclip".

¿Quién es él?

Axel es el nombre artístico de Axel Patricio Fernando Witteveen, un cantante y compositor argentino nacido en Rafael Calzada, Provincia de Buenos Aires, el 1 de enero de 1977.

Conocido por sus éxitos como "La clave para conquistarte" y "Celebra la vida", Axel es un artista multifacético que ha ganado múltiples premios, incluyendo Premios Carlos Gardel y galardones de MTV.

Su carrera profesional comenzó con una aparición en la telenovela "La Nena" de Canal 9, donde interpretó a un camarero y pianista de bar.

Axel - Instagram

Posteriormente, trabajó como notero y conductor de un programa musical en Canal 26.. Tras ganarse el favor del público como conductor, Sony Music Argentina se interesó en él y lanzó su primer disco, "La clave para conquistarte", en 1999

Axel ha logrado un gran éxito en Argentina y Latinoamérica, consolidándose como una de las figuras más importantes del pop romántico..

Es ganador de importantes galardones, como cinco Premios Carlos Gardel, un MTV Latinoamérica, y un MTV Europe Music Awards, entre otros. 

