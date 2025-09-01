 Padres de Lily Phillips venden bienes para frenar su contenido íntimo
Padres de Lily Phillips ofrecen sus bienes para que ella deje el contenido íntimo

Ello le rogaron entre lágrimas que deje OnlyFans. Recordemos que la joven de 24 años se volvió viral tras afirmar que tuvo sexo con 100 hombres en un solo día.

Lily Phillips, Instagram
Lily Phillips / FOTO: Instagram

Hace unos meses, el nombre de Lily Phillips saltó a la fama por polémicas en relación a su trayectoria en la plataforma de contenido OnlyFans, donde reveló haber mantenido relaciones sexuales con 100 hombres en un día. 

Tras el suceso, la joven de 24 años siguió acaparando la atención por un nuevo escándalo: publicó los resultados de sus exámenes de salud sexual, aseguró que no sabía cómo se contagia el VIH y reveló que buscaba romper un récord de relaciones sexuales en un mismo día. 

Lily Phillips - Instagram

Durante la polémica, los usuarios de redes sociales han cuestionado la opinión de los padres de Lily Phillips, aludiendo si ellos están de acuerdo.

Sin embargo, ellos habían preferido guardar silencio y mantener distancia... hasta ahora.

La estrella de OnlyFans, Lily Phillips, se enfrentó a la desgarradora reacción de sus padres a su trabajo como creadora de contenido adulto.

El duro momento familiar se expuso en el documental Stacey Dooley Sleeps Over, emitido por la BBC. En el material explican que, en un inicio, pensaban que su hija sólo realizaba videos o fotografías sensuales, no el contenido pornográfico que realiza actualmente. 

"¿Hemos hecho algo mal?"

Durante el episodio, los padres de Lily Phillips, Emma y Lindsay, no pudieron evitar las lágrimas al expresar lo que significa para ellos el camino elegido por su hija.

Su padre, de 59 años, explicó que inicialmente pensaban que su actividad en OnlyFans era limitada a posar en lencería o trajes de baño. Pero al descubrir el alcance de su trabajo, su postura cambió radicalmente.

"Si hay algo que pudiéramos hacer para cambiar su profesión, lo haríamos de la noche a la mañana... Es degradante y nos preocupa su seguridad".

El hombre también reconoció sentirse culpable por momentos.

"A veces pensamos: ¿hemos hecho algo mal en su educación? En lo que a mí respecta, solo hemos tenido buenos momentos y mucho amor... ¿Es por dinero? Porque si fuera por dinero, venderíamos nuestra casa. Podrías tener todo lo que quieras, Lily, si lo dejaras ahora mismo".

Las palabras de sus padres visiblemente afectaron a Lily Phillips, quien en medio del rodaje no pudo contener el llanto y abandonó la habitación.

"No quiero estar frente a la cámara, necesito un momento", dijo a los productores, según el mismo medio británico.

